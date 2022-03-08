ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Confort maxim, fără tragere
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere
  • Confort maxim, fără tragere

Nose trimmer series 1000Aparat de tuns părul din nas şi urechi

NT1650/16

4.5
| (62) Recenzii | 84% recomandă acest produs
Confort maxim, fără tragere
Aparatul Philips de tuns părul din nas seria 1000 îndepărtează în mod delicat firele de păr nedorite din nas şi din urechi. Noua tehnologie PrecisionTrim şi noul sistem Protective Guard asigură o tundere confortabilă şi eficientă, fără tragere şi smucire.
Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Tundeţi cu confort maxim părul din nas şi din urechi

Confort maxim, fără tragere

  • Confort 100%, fără tragere

  • Sistem de protecţie

  • Complet lavabil, baterie AA

Tunde părul din nas şi urechi

Tunde părul din nas şi urechi

Foloseşte acest aparat pentru a ajunge uşor la părul nedorit din nas şi din urechi şi a-l îndepărta în mod confortabil. Asigură-te că ai nările curate înainte de utilizare şi introdu cu atenţie aparatul de tuns în nas, cel mult 0,5 cm şi deplasează-l circular lent. Atunci când tunzi părul din urechi, asigură-te că nu ai ceară în urechi.

Tundere uşoară, eficientă, fără ciupituri şi tăieturi

Tundere uşoară, eficientă, fără ciupituri şi tăieturi

Un aparat de tuns pentru nas, urechi şi sprâncene conceput pentru siguranţă şi confort, cu sistem de protecţie ce acoperă lamele pentru ca acestea să nu intre în contact direct cu pielea. Este conceput şi pentru a reduce la minimum firele de păr omise, tragerea sau smucirea.

Tundere fără efort din orice unghi

Tundere fără efort din orice unghi

Aparatul nostru inovator de tuns de precizie cu două părţi taie rapid şi fără efort din orice unghi şi în orice direcţie.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.5

din 5

62

Recenzii

84%

recomandă acest produs

2

08/03/2022

România

România

Cumpărător verificat

Produs de foarte bună calitate

Produs de foarte bună calitate. Foarte potrivit scopului său. Doar experiență pozitivă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Aparat de tuns părul din nas şi urechi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Aparat de tuns părul din nas şi urechi

04/02/2022

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Meg vagyok elégedve a termékkel!

Egyelőre csak pozitívumot tudok mondani a termékkel kapcsolatban.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó

23/11/2021

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Kiváló termék

Ár érték arányban kitűnő. Nem húz, nem akad el, ergonomikus a kialakitasa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 