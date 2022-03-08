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Confort 100%, fără tragere
Sistem de protecţie
Complet lavabil, baterie AA
Foloseşte acest aparat pentru a ajunge uşor la părul nedorit din nas şi din urechi şi a-l îndepărta în mod confortabil. Asigură-te că ai nările curate înainte de utilizare şi introdu cu atenţie aparatul de tuns în nas, cel mult 0,5 cm şi deplasează-l circular lent. Atunci când tunzi părul din urechi, asigură-te că nu ai ceară în urechi.
Un aparat de tuns pentru nas, urechi şi sprâncene conceput pentru siguranţă şi confort, cu sistem de protecţie ce acoperă lamele pentru ca acestea să nu intre în contact direct cu pielea. Este conceput şi pentru a reduce la minimum firele de păr omise, tragerea sau smucirea.
Aparatul nostru inovator de tuns de precizie cu două părţi taie rapid şi fără efort din orice unghi şi în orice direcţie.
4.5
din 5
62
Recenzii
84%
recomandă acest produs
Ioel
08/03/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs de foarte bună calitate
Produs de foarte bună calitate. Foarte potrivit scopului său. Doar experiență pozitivă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Aparat de tuns părul din nas şi urechi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Aparat de tuns părul din nas şi urechi
Bela85
04/02/2022
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Meg vagyok elégedve a termékkel!
Egyelőre csak pozitívumot tudok mondani a termékkel kapcsolatban.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó
Zolik70
23/11/2021
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Kiváló termék
Ár érték arányban kitűnő. Nem húz, nem akad el, ergonomikus a kialakitasa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Orr- és fülszőrzetvágó
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.