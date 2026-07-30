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Prăjire versatilă cu aer. Acum cu funcții de gătit cu abur și prăjire și doar cu abur
Curățare ușoară cu funcție automată SteamClean
Îndrumare și asistență cu aplicația gratuită HomeID
Fie că este vorba de o cină liniștită în doi sau de hrănirea întregii familii extinse, ești mereu pregătit. Gătește în două coșuri separate de 3L + 6L pentru confort zilnic sau transformă-le într-un Megabasket uriaș de aproximativ 10L pentru mesele care contează cel mai mult – suficient de mare pentru 2,5 kg de cartofi prăjiți, 1,9 kg de coaste sau un pui întreg. Gătește simultan cu abur și prăjire, doar cu abur sau doar cu aer cald pentru texturi perfecte de fiecare dată.
Aburul și prăjirea cu aer cald lucrează împreună pentru a oferi rezultate care depășesc textura crocantă – păstrează umiditatea, îmbunătățește frăgezimea și creează texturi care sunt atât suculente, cât și aurii, oferindu-ți ce e mai bun din ambele lumi. Perfect pentru pizza aurie, pâine coaptă crocantă, pui suculent și legume la cuptor cu Airfryer-ul tău cu abur.
Tehnologia cu abur păstrează până la 93% din nutrienți* în timp ce creează texturi mătăsoase și fragede care se topesc în gură. De la colțunași pufoși la somon perfect gătit cu abur, legume care rămân vibrante și proteine incredibil de suculente. Gătit sănătos care chiar are un gust uimitor și este apreciat de prieteni și familie.
4.8
din 5
11
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Sander755
30/07/2026
Eesti
Väärt aparaat!
Väga lihtne ja mugav kasutada. Toidud valmivad ilma liigse vaevata ja on megamaitsvad. Soovitan!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-23
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-23
Dorado90
30/07/2026
Eesti
Peresõbralik suur kuumaõhufritüür!
mulle meeldib aurutussüsteem, mis jätab köögiviljad mõnusalt pehmeks ning mitte liialt märjaks. Meeldib ka, et Airfryer on piisavalt suur suurema pere õhtusöögi valmistamiseks ja toidu tegemisele ei lähe mul nii kaua aega. Eriti tore on dehüdreerimise võimalus, mida minu tavaline ahi näiteks üldse ei võimalda.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-06
Raud123
14/07/2026
Eesti
Parim airfryer
Olen selle air fryer’iga väga rahul. Eriti mulle meeldib vaatlusaken, toidu valmimist saab jälgida ilma sahtlit avamata. Lisaks on aurufunktsioon on suurepärane lisand, sest liha jääb mahlane, samas kui pealispind muutub mõnusalt krõbedaks. Kana pole Olnud kunagi parem kui airfry ja aurufunktsiooniga küpsetades . Lihtne kasutada ning puhastamine on samuti mugav.
Avantaje
Lihtne puhastada, korraga saab palju küpsetada, auru ja airfry funktsioon
Dezavantaje
Võtab palju ruumi aga toit on seda väärt
Acest review a fost făcut pentru Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-27
Acest review a fost făcut pentru Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-27
Măsurătoare de laborator extern, bazată pe rata de retenție a vitaminei C comparativ cu inflorescențele de broccoli negătite.
Pentru rezultate optime, folosește funcția de curățare cu abur în coșul mare timp de 15 minute după fiecare utilizare.
Comparativ cu cartofii prăjiți în friteuză convențională cu ulei *vs. Philips Airfryers cu tehnologia RapidAir.
Este permisă doar utilizarea recipientelor din sticlă, folie de aluminiu, ceramică sau oțel inoxidabil pentru reîncălzire.
Numărul de rețete poate varia în funcție de țară.
Măsurătoare internă de laborator NA56x cu somon vs. utilizarea unui cuptor de clasa A. Rezultatele pot varia în funcție de rețetă.