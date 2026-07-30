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  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
  • Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer

Philips Airfryer seria 5000Airfryer

NA565/02

4.8
| (11) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer
Airfryer-ul Megabasket se adaptează nevoilor tale cu un coș extra mare (~10L) sau două coșuri (3L + 6L). Gătește cu abur și prăjire, doar cu abur sau prăjire cu aer pentru rezultate suculente, fragede și crocante. De la fripturi de duminică până la legume vibrante. Mese perfecte pentru familie, de fiecare dată.
Vezi toate beneficiile

Mai multe texturi, arome noi, curățare mai ușoară

Megabasket flexibil pentru gătit cu abur sau prăjire cu aer

  • Treci cu ușurință de la 1 MegaBasket la 2 coșuri

  • Prăjire versatilă cu aer. Acum cu funcții de gătit cu abur și prăjire și doar cu abur

  • Curățare ușoară cu funcție automată SteamClean

  • Îndrumare și asistență cu aplicația gratuită HomeID

Coș flexibil care se adaptează oricărei ocazii

Coș flexibil care se adaptează oricărei ocazii

Fie că este vorba de o cină liniștită în doi sau de hrănirea întregii familii extinse, ești mereu pregătit. Gătește în două coșuri separate de 3L + 6L pentru confort zilnic sau transformă-le într-un Megabasket uriaș de aproximativ 10L pentru mesele care contează cel mai mult – suficient de mare pentru 2,5 kg de cartofi prăjiți, 1,9 kg de coaste sau un pui întreg. Gătește simultan cu abur și prăjire, doar cu abur sau doar cu aer cald pentru texturi perfecte de fiecare dată.

Descoperă noi texturi cu puterea funcției Steamfry

Descoperă noi texturi cu puterea funcției Steamfry

Aburul și prăjirea cu aer cald lucrează împreună pentru a oferi rezultate care depășesc textura crocantă – păstrează umiditatea, îmbunătățește frăgezimea și creează texturi care sunt atât suculente, cât și aurii, oferindu-ți ce e mai bun din ambele lumi. Perfect pentru pizza aurie, pâine coaptă crocantă, pui suculent și legume la cuptor cu Airfryer-ul tău cu abur.

Păstrează nutrienții cu abur

Păstrează nutrienții cu abur

Tehnologia cu abur păstrează până la 93% din nutrienți* în timp ce creează texturi mătăsoase și fragede care se topesc în gură. De la colțunași pufoși la somon perfect gătit cu abur, legume care rămân vibrante și proteine incredibil de suculente. Gătit sănătos care chiar are un gust uimitor și este apreciat de prieteni și familie.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

11

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

30/07/2026

Eesti

Eesti

Väärt aparaat!

Väga lihtne ja mugav kasutada. Toidud valmivad ilma liigse vaevata ja on megamaitsvad. Soovitan!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

30/07/2026

Eesti

Eesti

Peresõbralik suur kuumaõhufritüür!

mulle meeldib aurutussüsteem, mis jätab köögiviljad mõnusalt pehmeks ning mitte liialt märjaks. Meeldib ka, et Airfryer on piisavalt suur suurema pere õhtusöögi valmistamiseks ja toidu tegemisele ei lähe mul nii kaua aega. Eriti tore on dehüdreerimise võimalus, mida minu tavaline ahi näiteks üldse ei võimalda.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

14/07/2026

Eesti

Eesti

Parim airfryer

Olen selle air fryer’iga väga rahul. Eriti mulle meeldib vaatlusaken, toidu valmimist saab jälgida ilma sahtlit avamata. Lisaks on aurufunktsioon on suurepärane lisand, sest liha jääb mahlane, samas kui pealispind muutub mõnusalt krõbedaks. Kana pole Olnud kunagi parem kui airfry ja aurufunktsiooniga küpsetades . Lihtne kasutada ning puhastamine on samuti mugav.

Avantaje

Lihtne puhastada, korraga saab palju küpsetada, auru ja airfry funktsioon

Dezavantaje

Võtab palju ruumi aga toit on seda väärt

Acest review a fost făcut pentru Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-27

Acest review a fost făcut pentru Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-27

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Referințe

  1. Măsurătoare de laborator extern, bazată pe rata de retenție a vitaminei C comparativ cu inflorescențele de broccoli negătite.

  2. Pentru rezultate optime, folosește funcția de curățare cu abur în coșul mare timp de 15 minute după fiecare utilizare.

  3. Comparativ cu cartofii prăjiți în friteuză convențională cu ulei *vs. Philips Airfryers cu tehnologia RapidAir.

  4. Este permisă doar utilizarea recipientelor din sticlă, folie de aluminiu, ceramică sau oțel inoxidabil pentru reîncălzire.

  5. Numărul de rețete poate varia în funcție de țară.

  6. Măsurătoare internă de laborator NA56x cu somon vs. utilizarea unui cuptor de clasa A. Rezultatele pot varia în funcție de rețetă.