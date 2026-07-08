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15 în 1: faţă, cap şi corp
Pieptene premium de precizie
Lame din oţel cu ascuţire automată
Tehnologie BeardSense
Aparatul nostru de tuns vine cu 15 instrumente, astfel încât să îţi poţi tunde şi aranja părul facial, să te poţi tunde şi să-ţi îngrijeşti corpul, acoperind în mod comod toate nevoile tale de îngrijire.
Pieptenele nostru premium de precizie, cu 11 setări de lungime în trepte de 0,2 mm de la 1 la 3 mm, oferă acurateţe maximă pentru a tunde la lungimea dorită şi a obţine aspectul perfect.
Lamele din oţel cu ascuţire automată oferă rezistenţă suplimentară, pentru precizie maximă când tunzi, şi rămân la fel de ascuţite ca în prima zi, fără a necesita lubrifiere.
4.6
din 5
1800
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Mau87
08/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs foarte bun
Produsul achizitionat, fiind unul multifunctional, acopera in cea mai mare parte tot ceea am nevoie. Cel mai mult am folosit pieptenele pentru cap, barba, sub-brat si piept. Raportul pret/calitate este unul foarte bun, parerea mea.
Avantaje
Usor, multifunctional, ergonomic, usor de utilizat si lasa o taietura curata.
Dezavantaje
Momentan, un singur avantaj am observat si anume capul taiere fire nas/urechi nu prea pare ca functioneaza pe aceste segmente.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000
Date of Use 2026-07-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000
Date of Use 2026-07-07
Altcineva
17/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs excelent
Silentioasa, ergonomica iar bateria rezista destul de mult
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000
Bebe Marian
11/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Versatilitate, ergonomic, raport preț calitate bun
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
Bazat pe 2,3 ori tundere a părului facial pe săptămână, fiecare sesiune cu durata medie de 11,5 minute
Opţiunea de încărcare rapidă oferă suficientă putere pentru o sesiune de tundere
La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare