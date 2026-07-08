Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
14 accesorii
Lame cu auto-ascuțire
Până la 180 min. autonomie
Rezistent la utilizarea sub duș
Mâner metalic
Acest aparat de tuns multifuncţional dispune de tehnologia DualCut avansată pentru precizie maximă. Este dotat cu lame duble şi este proiectat să rămână la fel de ascuţit ca în prima zi.
Aparatul de tuns multifuncţional Philips 7000 dispune de 14 accesorii pentru a oferi o soluţie de îngrijire corporală completă.
Creează linii drepte şi curate şi tunde uniform cel mai des păr cu lamele de precizie din oţel ale aparatului de tuns barba şi părul de corp. Lamele nu corodează, nu ruginesc şi se ascut automat pentru a rezista mai mult timp.
4.6
din 5
1800
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Mau87
08/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs foarte bun
Produsul achizitionat, fiind unul multifunctional, acopera in cea mai mare parte tot ceea am nevoie. Cel mai mult am folosit pieptenele pentru cap, barba, sub-brat si piept. Raportul pret/calitate este unul foarte bun, parerea mea.
Avantaje
Usor, multifunctional, ergonomic, usor de utilizat si lasa o taietura curata.
Dezavantaje
Momentan, un singur avantaj am observat si anume capul taiere fire nas/urechi nu prea pare ca functioneaza pe aceste segmente.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000
Date of Use 2026-07-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000
Date of Use 2026-07-07
Altcineva
17/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un produs excelent
Silentioasa, ergonomica iar bateria rezista destul de mult
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000
Bebe Marian
11/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Versatilitate, ergonomic, raport preț calitate bun
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000
Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.