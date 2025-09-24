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Informații de legalitate
Kituri îngrijire/îndepărtare păr
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Multigroom series 7000 16 în 1, faţă, cap şi corp
Producție oprită
Asistență
MG7736/15
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Data Act Document
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
MultigroomPieptene corp 5 mm
Pieptene pentru barbă 2 mm
MultigroomPieptene pentru barbă 1 mm
Aparat de tuns pentru corp
MultigroomPieptene reglabil pentru barbă
Multigroom series 5000& 7000Mini suprafaţă de ras
MultigroomPieptene corp 3 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomAparat de tuns părul din nas şi urechi
MultigroomPieptene 4 mm
Multigroom series 7000Aparat de tuns părul
All-in-One-Trimmer& MultigroomPieptene 9 mm
All-in-One_Trimmer& MultigroomPieptene 16 mm
Dispozitiv de tăiere
Beardtrimmer series 5000Aparat de tuns de precizie
ShaversPerie de curăţat
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