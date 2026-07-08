ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte
  • Stilizare şi precizie perfecte

Producție oprită

Multigroom series 700012 în 1, faţă, cap şi corp

MG7735/15

4.6
| (1800) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Stilizare şi precizie perfecte
Perfecţionează-ţi stilul personal cu cel mai precis şi mai versatil aparat de tuns al nostru. 12 instrumente premium îţi permit să-ţi creezi un stil unic, din cap până-n picioare. Beneficiază de precizie maximă cu lamele DualCut şi de control sporit cu mânerul din cauciuc antialunecare.
Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Aparat de tuns premium 12 în 1 pentru versatilitate maximă

Stilizare şi precizie perfecte

  • 12 instrumente

  • Tehnologie DualCut

  • Funcţionare până la 120 min.

  • Rezistent la utilizarea sub duş

Precizie maximă cu de 2 ori mai multe lame

Precizie maximă cu de 2 ori mai multe lame

Acest aparat de tuns multifuncţional dispune de tehnologia DualCut avansată pentru precizie maximă. Este dotat cu lame duble şi este proiectat să rămână la fel de ascuţit ca în prima zi.

12 piese pentru tunderea părului de pe faţă şi cap

12 piese pentru tunderea părului de pe faţă şi cap

Aparatul de tuns multifuncţional Philips dispune de 12 accesorii pentru a oferi o soluţie de îngrijire corporală completă.

Lame cu ascuţire automată pentru un rezultat uniform

Lame cu ascuţire automată pentru un rezultat uniform

Creează linii drepte şi curate şi tunde uniform cel mai des păr cu lamele de precizie din oţel ale aparatului de tuns barba şi părul de corp. Lamele nu corodează, nu ruginesc şi se ascut automat pentru a rezista mai mult timp.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.6

din 5

1800

Recenzii

93%

recomandă acest produs

08/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs foarte bun

Produsul achizitionat, fiind unul multifunctional, acopera in cea mai mare parte tot ceea am nevoie. Cel mai mult am folosit pieptenele pentru cap, barba, sub-brat si piept. Raportul pret/calitate este unul foarte bun, parerea mea.

Avantaje

Usor, multifunctional, ergonomic, usor de utilizat si lasa o taietura curata.

Dezavantaje

Momentan, un singur avantaj am observat si anume capul taiere fire nas/urechi nu prea pare ca functioneaza pe aceste segmente.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000

Date of Use 2026-07-07

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7950/15 Seria 7000

Date of Use 2026-07-07

17/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs excelent

Silentioasa, ergonomica iar bateria rezista destul de mult

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7920/15 Seria 7000

11/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Versatilitate, ergonomic, raport preț calitate bun

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000

Acest review a fost făcut pentru Multigroom All-in-One MG7940/75 Seria 7000

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 