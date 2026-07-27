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  • Aparat de tuns multifuncţional
  • Aparat de tuns multifuncţional
  • Aparat de tuns multifuncţional
  • Aparat de tuns multifuncţional
  • Aparat de tuns multifuncţional
  • Aparat de tuns multifuncţional
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  • Aparat de tuns multifuncţional
  • Aparat de tuns multifuncţional
  • Aparat de tuns multifuncţional
  • Aparat de tuns multifuncţional
  • Aparat de tuns multifuncţional
  • Aparat de tuns multifuncţional
  • Aparat de tuns multifuncţional
  • Aparat de tuns multifuncţional
  • Aparat de tuns multifuncţional
  • Aparat de tuns multifuncţional

Producție oprită

Multigroom series 30007 în 1, faţă şi cap

MG3720/15

4.6
| (590) Recenzii | 94% recomandă acest produs

1 premiu

Aparat de tuns multifuncţional
Try out a new look, any day of the week, with this durable all-in-one trimmer. 7 quality tools allow you to easily create the exact face and hairstyle you want.
Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Aparat de tuns 7 în 1

Aparat de tuns multifuncţional

  • 7 accesorii

  • Lame cu auto-ascuțire

  • Până la 60 min. autonomie

  • Accesorii ce pot fi clătite

Lame din oţel călit care nu se vor rupe sau toci şi nu vor rugini

Lame din oţel călit care nu se vor rupe sau toci şi nu vor rugini

Lamele din oţel cu ascuţire automată ale acestui aparat de tuns pentru faţă şi corp sunt ranforsate cu fier şi călite pentru rezistenţă maximă. Astfel, lamele rămân la fel de ascuţite ca în prima zi. Fără rugină. Şi fără a necesita lubrifierea lamelor.

7 piese pentru tunderea părului de pe faţă şi cap

7 piese pentru tunderea părului de pe faţă şi cap

Aparatul de tuns multifuncţional Philips 3000 dispune de 7 accesorii concepute pentru a-ţi aranja părul facial şi a-ţi tunde părul în mod convenabil.

Asigură un tuns uniform

Asigură un tuns uniform

Obţine un tuns uniform chiar şi pe cel mai gros păr. Lamele precise din oţel ale aparatului de tuns pentru corp şi barbă creează linii drepte şi curate, pentru un aspect perfect.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Premii

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Recenzii

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4.6

din 5

590

Recenzii

94%

recomandă acest produs

27/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Păreri pro și contra!

Am ales această evaluare pentru a spune câte ceva! Aș vrea o autonomie mai mare a bateriei, dar acest lucru se compensează cu viteza de încărcare! O recomand tuturor!

Avantaje

Încărcare rapidă

Dezavantaje

Autonomie mică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1

Date of Use 2026-07-25

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1

Date of Use 2026-07-25

24/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Utilizator multumit

L-am facut cadou. L-am cumparat din Carrefour, sigilat, nou nu ca cel din seria 7000 cumparat on-line direct de la PHILIPS si care a venit " sigilat " dar era resigilat . Utilizatorul e foarte multumit .

Avantaje

-

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Aparat de tuns 6-în-1

Date of Use 2026-07-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Aparat de tuns 6-în-1

Date of Use 2026-07-01

19/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Un produs de calitate.

Momentan foarte mulțumit de produsul achiziționat. In general produsele Philips de calitate .

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Aparat de tuns 7-în-1

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 