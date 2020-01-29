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Producție oprită

StreamiumMicrosistem Hi-Fi Wireless

MCI500H/12

3.8

| (10) Recenzii

Eliberaţi-vă muzica

Bucuraţi-vă de muzică aşa cum vă place - cu un sunet clar şi puternic! Sistemul de 160 GB MCi500H all-in-one vă permite să vă bucuraţi de redarea de pe hard disk, să transferaţi muzică din PC-ul dumneavoastră, să conectaţi şi să redaţi din dispozitive USB sau să vă bucuraţi de nenumărate opţiuni muzicale puse la dispoziţie de posturile de radio prin Internet.

Vezi toate beneficiile

Bucuraţi-vă de întreaga colecţie de muzică pe un singur sistem - wireless

Eliberaţi-vă muzica

  • 160 GB/2000 CD-uri

  • Radio gratuit prin Internet

  • 2x50 W

Trageţi şi plasaţi muzică de pe PC

Utilizând software-ul de administrare Philips WADM pentru dispozitive audio wireless (inclus), puteţi copia rapid şi uşor colecţia muzicală stocată în PC pe unitatea hard disk a centrului Streamium prin tragere şi plasare. Acum puteţi savura colecţia muzicală fără a porni PC-ul.

Căutare alfanumerică cu telecomandă

Căutare alfanumerică cu telecomandă

Funcţia de căutare alfanumerică de la tastatura telecomenzii vă permite să găsiţi instantaneu artistul, melodia sau albumul preferat. Doar apăsaţi 'Căutare' pe telecomandă şi apoi tastaţi primele câteva litere sau cifre din numele melodiei, artistului sau albumului dorit. Veţi ajunge la intrarea care corespunde cel mai mult datelor dvs. Nu trebuie să pierdeţi timpul derulând prin întreaga colecţie sau listă de redare rând cu rând.

Tweetere Hi-Fi dome şi woofere de 13,3 cm (5,25")

Microsistemul Hi-Fi wireless Streamium utilizează traductoare Hi-Fi de calitate superioară. Unitatea tweeter soft dome de 1" este fabricată din mătase pură şi poate reda fiecare detaliu şi nuanţă muzicale fără a avea un sunet dur sau insistent. Wooferele de 5,25" pentru frecvenţe medii, la fel de impresionante, constau într-un con optimizat de hârtie care oferă avantajul de a avea o greutate redusă şi de a fi rigid, obţinând o tranziţie excelentă şi păstrând un răspuns în frecvenţă foarte plat, de până la 4 kHz. Combinaţia are ca rezultat sunete extrem de naturale şi clare, oferind în acelaşi timp un bas dinamic şi puternic.

Specificaţii tehnice

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3.8

din 5

10

Recenzii

2

29/01/2020

Magyarország

Magyarország

internet rádió

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Avantaje

semmi

Dezavantaje

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Acest review a fost făcut pentru Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Data utilizării 2018-01-28

Acest review a fost făcut pentru Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Data utilizării 2018-01-28

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, remek készülék.

Több mint 6 éve használom, de még mindig megállná a helyét egy mostani friss modell mellett. Szépen megtölt egy hatvan négyzetméteres teret zenével :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

17/11/2013

Polska

Polska

Super sprzęt dla melomanów!!

Sprzęt bardzo przypadł mi do gustu, rewelacyjne brzmienie głośników, wspaniała współpraca z wi-fi, z nero media home, twardy dysk i gniazdo usb super. Do tego wyświetlacz, dzięki któremu bez problemu można poruszać się w katalogach i plikach płyt, czy też usb. Wspaniała praca radia internetowego, po zalogowaniu i stworzeniu listy ulubionych stacji, korzystanie staje się modelowe. Zegar ustawiający się samodzielnie - też na plus.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi

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