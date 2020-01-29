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Producție oprită
MCI500H/12
Eliberaţi-vă muzica
Bucuraţi-vă de muzică aşa cum vă place - cu un sunet clar şi puternic! Sistemul de 160 GB MCi500H all-in-one vă permite să vă bucuraţi de redarea de pe hard disk, să transferaţi muzică din PC-ul dumneavoastră, să conectaţi şi să redaţi din dispozitive USB sau să vă bucuraţi de nenumărate opţiuni muzicale puse la dispoziţie de posturile de radio prin Internet.
160 GB/2000 CD-uri
Radio gratuit prin Internet
2x50 W
Utilizând software-ul de administrare Philips WADM pentru dispozitive audio wireless (inclus), puteţi copia rapid şi uşor colecţia muzicală stocată în PC pe unitatea hard disk a centrului Streamium prin tragere şi plasare. Acum puteţi savura colecţia muzicală fără a porni PC-ul.
Funcţia de căutare alfanumerică de la tastatura telecomenzii vă permite să găsiţi instantaneu artistul, melodia sau albumul preferat. Doar apăsaţi 'Căutare' pe telecomandă şi apoi tastaţi primele câteva litere sau cifre din numele melodiei, artistului sau albumului dorit. Veţi ajunge la intrarea care corespunde cel mai mult datelor dvs. Nu trebuie să pierdeţi timpul derulând prin întreaga colecţie sau listă de redare rând cu rând.
Microsistemul Hi-Fi wireless Streamium utilizează traductoare Hi-Fi de calitate superioară. Unitatea tweeter soft dome de 1" este fabricată din mătase pură şi poate reda fiecare detaliu şi nuanţă muzicale fără a avea un sunet dur sau insistent. Wooferele de 5,25" pentru frecvenţe medii, la fel de impresionante, constau într-un con optimizat de hârtie care oferă avantajul de a avea o greutate redusă şi de a fi rigid, obţinând o tranziţie excelentă şi păstrând un răspuns în frecvenţă foarte plat, de până la 4 kHz. Combinaţia are ca rezultat sunete extrem de naturale şi clare, oferind în acelaşi timp un bas dinamic şi puternic.
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3.8
din 5
10
Recenzii
derek1976
29/01/2020
Magyarország
internet rádió
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Avantaje
semmi
Dezavantaje
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Acest review a fost făcut pentru Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Data utilizării 2018-01-28
Acest review a fost făcut pentru Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Data utilizării 2018-01-28
Pajti
25/01/2019
Magyarország
Megbízható, remek készülék.
Több mint 6 éve használom, de még mindig megállná a helyét egy mostani friss modell mellett. Szépen megtölt egy hatvan négyzetméteres teret zenével :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
2Alex
17/11/2013
Polska
Super sprzęt dla melomanów!!
Sprzęt bardzo przypadł mi do gustu, rewelacyjne brzmienie głośników, wspaniała współpraca z wi-fi, z nero media home, twardy dysk i gniazdo usb super. Do tego wyświetlacz, dzięki któremu bez problemu można poruszać się w katalogach i plikach płyt, czy też usb. Wspaniała praca radia internetowego, po zalogowaniu i stworzeniu listy ulubionych stacji, korzystanie staje się modelowe. Zegar ustawiający się samodzielnie - też na plus.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Streamium MCI500H Bezprzewodowa mikrowieża hi-fi