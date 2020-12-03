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Producție oprită
Redare DVD
USB Direct
Design compact
Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD şi CD disponibile pe piaţă. Toate discurile DVD, DivX® Ultra, CD MP3/WMA, CD şi CD-RW pot fi redate pe player. DivX® Ultra combină redarea DivX® cu caracteristici excelente, precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări şi meniuri într-un format avantajos de fişiere. CD-RW este un termen prescurtat pentru o unitate CD care poate accepta formatul CD uzual înregistrabil.
Conectează-ţi dispozitivul la portul USB al sistemului Hi-Fi Philips. Muzica stocată în format digital va fi redată direct de pe dispozitiv. Acum poţi savura momentele preferate împreună cu familia şi cu prietenii.
Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale suplimentare pentru colecţia ta de muzică pe sistemul audio Philips. Recepţionează postul pe care doreşti să îl presetezi, apasă şi ţine apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile de radio presetate care pot fi salvate, poţi accesa rapid posturile preferate fără a trebui să cauţi manual frecvenţele de fiecare dată.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Marthas
03/12/2020
Česká republika
Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky
Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.
Avantaje
Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači
Dezavantaje
Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD170 Miniaturní DVD kino
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCD170 Miniaturní DVD kino