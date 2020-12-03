ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Vizionaţi filme de pe DVD cu un sunet excepţional
  • Vizionaţi filme de pe DVD cu un sunet excepţional
  • Vizionaţi filme de pe DVD cu un sunet excepţional
  • Vizionaţi filme de pe DVD cu un sunet excepţional
  • Vizionaţi filme de pe DVD cu un sunet excepţional
  • Vizionaţi filme de pe DVD cu un sunet excepţional

Producție oprită

DVD Micro Theater

MCD170/12

4
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Vizionaţi filme de pe DVD cu un sunet excepţional
Acum poţi trăi emoţia audiovizuală a cinematografului în camera ta de zi! Elegantul microsistem home theater cu DVD Philips MCD170 este dotat cu Dynamic Bass Boost pentru un bas intens şi puternic.
Vezi toate beneficiile

Vizionaţi filme de pe DVD cu un sunet excepţional

  • Redare DVD

  • USB Direct

  • Design compact

Redare DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Redare DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD şi CD-RW

Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD şi CD disponibile pe piaţă. Toate discurile DVD, DivX® Ultra, CD MP3/WMA, CD şi CD-RW pot fi redate pe player. DivX® Ultra combină redarea DivX® cu caracteristici excelente, precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări şi meniuri într-un format avantajos de fişiere. CD-RW este un termen prescurtat pentru o unitate CD care poate accepta formatul CD uzual înregistrabil.

Savurează muzică MP3/WMA direct de pe unităţile USB portabile

Savurează muzică MP3/WMA direct de pe unităţile USB portabile

Conectează-ţi dispozitivul la portul USB al sistemului Hi-Fi Philips. Muzica stocată în format digital va fi redată direct de pe dispozitiv. Acum poţi savura momentele preferate împreună cu familia şi cu prietenii.

Tuner digital FM pentru presetarea a până la 20 de posturi

Tuner digital FM pentru presetarea a până la 20 de posturi

Radioul FM digital oferă opţiuni muzicale suplimentare pentru colecţia ta de muzică pe sistemul audio Philips. Recepţionează postul pe care doreşti să îl presetezi, apasă şi ţine apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile de radio presetate care pot fi salvate, poţi accesa rapid posturile preferate fără a trebui să cauţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

03/12/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky

Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.

Avantaje

Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači

Dezavantaje

Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD170 Miniaturní DVD kino

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCD170 Miniaturní DVD kino

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips