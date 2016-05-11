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Producție oprită
Fidelio
Negru
Microfon pe linie cu buton de preluare şi husă inclusă
Cablul fără oxigen, căptuşit asigură un semnal de înaltă calitate
Materiale premium, inclusiv aluminiu şi piele fină
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Jacek25
11/05/2016
Polska
Maestria dźwięku
Świetne słuchawki, które nie mają w sumie porządnego designu, jednak posiadają to do czego zostały stworzone - głębię i szeroki zakres dźwięku!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru M1 on ear headband headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru M1 on ear headband headphones
VilhelmsM
04/06/2015
Latvija
Lieliska dizaina austiņas ar labu skaņu
Austiņas ir ērtas, stabilas konstrukcijas; dizains ir ļoti pievilcīgs. Ērta vadā iebūvētā pults. Skaņas kvalitāte ir ļoti laba, bet īpaši nepārsteidz.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru M1 on ear headband headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru M1 on ear headband headphones