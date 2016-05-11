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Producție oprită

Philips Fideliocăşti auriculare cu bandă de susţinere

M1/00

4.5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
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Philips Fidelio M1 combină tot ce este mai bun în materie de sunet şi de confort pentru o experienţă muzicală autentică în timpul deplasărilor. Proiectată ingenios, pentru o excelentă izolare fonică, într-o structură uşoară, dar rezistentă, vă oferă un autentic sunet de înaltă definiţie oriunde mergeţi.
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  • Fidelio

  • Negru

Microfon pe linie cu buton de preluare şi husă inclusă

Microfon pe linie cu buton de preluare şi husă inclusă

Microfon pe linie cu buton de preluare şi husă inclusă

Cablul fără oxigen, căptuşit asigură un semnal de înaltă calitate

Cablul fără oxigen, căptuşit asigură un semnal de înaltă calitate

Materiale premium, inclusiv aluminiu şi piele fină

Materiale premium, inclusiv aluminiu şi piele fină

Materiale premium, inclusiv aluminiu şi piele fină

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4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

11/05/2016

Polska

Polska

Maestria dźwięku

Świetne słuchawki, które nie mają w sumie porządnego designu, jednak posiadają to do czego zostały stworzone - głębię i szeroki zakres dźwięku!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru M1 on ear headband headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru M1 on ear headband headphones

04/06/2015

Latvija

Latvija

Lieliska dizaina austiņas ar labu skaņu

Austiņas ir ērtas, stabilas konstrukcijas; dizains ir ļoti pievilcīgs. Ērta vadā iebūvētā pults. Skaņas kvalitāte ir ļoti laba, bet īpaši nepārsteidz.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru M1 on ear headband headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru M1 on ear headband headphones

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