Anulare adaptivă a zgomotului, mai bine reglată ca oricând

Algoritmii mai inteligenți se adaptează continuu la mediul înconjurător și la modul în care se așază căștile, pentru o audiție captivantă, fără efort. Schimbările de etanșare ale cupelor în timpul mișcării sunt compensate, iar Modul de conștientizare se activează automat în mediile silențioase. Indiferent cum te miști sau unde mergi, echilibrul dintre imersiune și perceperea împrejurimilor este perfect.