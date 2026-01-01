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Create pentru cei care iubesc să asculte
Oferă-i muzicii pe care o iubești spațiu să respire. Aceste căști wireless supraauriculare premium îmbină sunetul Fidelio rafinat cu un confort excepțional și cel mai inteligent control al zgomotului de până acum. Pune-le și te vor purta departe.
Sunet natural rafinat
Anulare adaptivă a zgomotului
Confort și greutate redusă pe tot parcursul zilei
Calitate superioară a apelurilor
Difuzoarele personalizate cu dom acoperit cu ceramică și suspensie din mătase creează un sunet natural și echilibrat, care te transpune în profunzimea muzicii. De la basul ferm și controlat la frecvențele medii calde, înaltele strălucitoare și separarea precisă a instrumentelor, melodiile pe care le iubești au spațiu să respire.
Algoritmii mai inteligenți se adaptează continuu la mediul înconjurător și la modul în care se așază căștile, pentru o audiție captivantă, fără efort. Schimbările de etanșare ale cupelor în timpul mișcării sunt compensate, iar Modul de conștientizare se activează automat în mediile silențioase. Indiferent cum te miști sau unde mergi, echilibrul dintre imersiune și perceperea împrejurimilor este perfect.
Un cadru proiectat cu precizie și o bandă moale din piele proteică distribuie uniform greutatea, iar cupele ovale asigură o izolare pasivă eficientă a zgomotului. Un panou tactil îți permite să controlezi volumul cu vârful degetelor, iar muzica se întrerupe dacă îți scoți căștile.
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