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  • Create pentru cei care iubesc să asculte
  • Create pentru cei care iubesc să asculte
  • Create pentru cei care iubesc să asculte
  • Create pentru cei care iubesc să asculte
  • Create pentru cei care iubesc să asculte
  • Create pentru cei care iubesc să asculte

Noutăţi

FidelioCăști supraauriculare

L5/00

Create pentru cei care iubesc să asculte

Oferă-i muzicii pe care o iubești spațiu să respire. Aceste căști wireless supraauriculare premium îmbină sunetul Fidelio rafinat cu un confort excepțional și cel mai inteligent control al zgomotului de până acum. Pune-le și te vor purta departe.

Vezi toate beneficiile

Create pentru cei care iubesc să asculte

  • Sunet natural rafinat

  • Anulare adaptivă a zgomotului

  • Confort și greutate redusă pe tot parcursul zilei

  • Calitate superioară a apelurilor

Rafinat. Semnătura sonoră Philips pentru Fidelio

Difuzoarele personalizate cu dom acoperit cu ceramică și suspensie din mătase creează un sunet natural și echilibrat, care te transpune în profunzimea muzicii. De la basul ferm și controlat la frecvențele medii calde, înaltele strălucitoare și separarea precisă a instrumentelor, melodiile pe care le iubești au spațiu să respire.

Anulare adaptivă a zgomotului, mai bine reglată ca oricând

Algoritmii mai inteligenți se adaptează continuu la mediul înconjurător și la modul în care se așază căștile, pentru o audiție captivantă, fără efort. Schimbările de etanșare ale cupelor în timpul mișcării sunt compensate, iar Modul de conștientizare se activează automat în mediile silențioase. Indiferent cum te miști sau unde mergi, echilibrul dintre imersiune și perceperea împrejurimilor este perfect.

Design Fidelio. Confort excepțional, senzație de greutate redusă

Un cadru proiectat cu precizie și o bandă moale din piele proteică distribuie uniform greutatea, iar cupele ovale asigură o izolare pasivă eficientă a zgomotului. Un panou tactil îți permite să controlezi volumul cu vârful degetelor, iar muzica se întrerupe dacă îți scoți căștile.

Specificaţii tehnice

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