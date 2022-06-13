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  • Trăieşte muzica. Oriunde.
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  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
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  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.
  • Trăieşte muzica. Oriunde.

Producție oprită

FidelioCăşti wireless supraauriculare

L3/00

3.5
| (35) Recenzii

1 premiu

Trăieşte muzica. Oriunde.
Cum ar fi dacă te-ai putea afla întotdeauna în locul perfect pentru a asculta muzica care îţi place? Difuzoarele reglate în mod excepţional, excelenta anulare activă a zgomotului şi mărimea potrivită se combină pentru a crea mediul perfect pentru ascultare. Oriunde te afli.
Vezi toate beneficiile

Trăieşte muzica. Oriunde.

  • Anularea zgomotului Pro+

  • Sunet natural, echilibrat

  • Design premium din piele

  • Durată de redare de 38 de ore

Philips Fidelio. Proiectat pentru performanţă excepţională

Philips Fidelio. Proiectat pentru performanţă excepţională

De la sunet la materiale, aceste căşti wireless supraauriculare şi cu design închis sunt realizate cu măiestrie, pentru a te cufunda adânc în muzică. Indiferent de dimensiunea sau de forma capului tău, pernuţele din spumă moale cu memorie pentru urechi se potrivesc foarte bine, iar muzica se întrerupe dacă-ţi scoţi căştile.

Difuzoare de 40 mm. Sunet natural, echilibrat

Difuzoare de 40 mm. Sunet natural, echilibrat

Difuzoarele reglate perfect din aceste căşti certificate Hi-Res Audio asigură sunet echilibrat superb - indiferent dacă ANC este pornit sau oprit. Basul este puternic şi de impact, fără a acoperi alte frecvenţe. Frecvenţele medii sunt ample şi uniforme. Frecvenţele înalte scânteiază cu detalii.

Anulare activă hibridă a zgomotului, de ultimă generaţie

Anulare activă hibridă a zgomotului, de ultimă generaţie

Ascultă la volumul perfect - oriunde te-ai afla. Anularea adaptivă a zgomotului utilizează un microfon exterior şi unul interior pentru a filtra zgomotele nedorite, lăsându-ţi libertatea de a te cufunda în muzică. Modul Conştientizare te lasă să revii în lumea reală atunci când este necesar.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image AWARD-1679621

Recenzii

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3.5

din 5

35

Recenzii

3

13/06/2022

Magyarország

Magyarország

a legjobb és legkényelmesebb

fantasztikus hangzás, actve noise cancelling, vezeték nélküli megakényelem és szabadság

Avantaje

minőség hangzás kényelem

Dezavantaje

ára

Acest review a fost făcut pentru Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

Acest review a fost făcut pentru Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

26/04/2022

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Szép hangzás, hosszú üzemidő, jól kezelhető. Nem bántam meg.

Avantaje

Minden ami egy fejhalgatóhoz kell.

Dezavantaje

Nem tudok.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

11/04/2022

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Kiváló termék.

A termék tetszik, szolgáltatási kiválóak. Az applikáció viszont frissítés után már nem működik.

Avantaje

Tudás, kényelem és az ár-érték arány

Dezavantaje

Ilyen nincs

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

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  2. Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.