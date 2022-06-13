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Producție oprită
Anularea zgomotului Pro+
Sunet natural, echilibrat
Design premium din piele
Durată de redare de 38 de ore
De la sunet la materiale, aceste căşti wireless supraauriculare şi cu design închis sunt realizate cu măiestrie, pentru a te cufunda adânc în muzică. Indiferent de dimensiunea sau de forma capului tău, pernuţele din spumă moale cu memorie pentru urechi se potrivesc foarte bine, iar muzica se întrerupe dacă-ţi scoţi căştile.
Difuzoarele reglate perfect din aceste căşti certificate Hi-Res Audio asigură sunet echilibrat superb - indiferent dacă ANC este pornit sau oprit. Basul este puternic şi de impact, fără a acoperi alte frecvenţe. Frecvenţele medii sunt ample şi uniforme. Frecvenţele înalte scânteiază cu detalii.
Ascultă la volumul perfect - oriunde te-ai afla. Anularea adaptivă a zgomotului utilizează un microfon exterior şi unul interior pentru a filtra zgomotele nedorite, lăsându-ţi libertatea de a te cufunda în muzică. Modul Conştientizare te lasă să revii în lumea reală atunci când este necesar.
Premii
3.5
din 5
35
Recenzii
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
a legjobb és legkényelmesebb
fantasztikus hangzás, actve noise cancelling, vezeték nélküli megakényelem és szabadság
Avantaje
minőség hangzás kényelem
Dezavantaje
ára
Acest review a fost făcut pentru Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató
Acest review a fost făcut pentru Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató
hgabi
26/04/2022
Magyarország
Tökéletes
Szép hangzás, hosszú üzemidő, jól kezelhető. Nem bántam meg.
Avantaje
Minden ami egy fejhalgatóhoz kell.
Dezavantaje
Nem tudok.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató
YOSf
11/04/2022
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Kiváló termék.
A termék tetszik, szolgáltatási kiválóak. Az applikáció viszont frissítés után már nem működik.
Avantaje
Tudás, kényelem és az ár-érték arány
Dezavantaje
Ilyen nincs
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató
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Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.