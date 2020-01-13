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2 capete
AirFloss Ultra elimină până la 99,9 % din placa bacteriană în zonele tratate.***
Rezultatele noastre dovedite clinic sunt posibile datorită tehnologiei unice care combină aerul şi apa de gură sau apa simplă pentru a curăţa eficace, dar delicat, spaţiile dintre dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.
Curăţarea spaţiilor interdentare este foarte importantă pentru sănătatea orală generală. AirFloss este o modalitate uşoară de a curăţa mai temeinic între dinţi, ajutându-te să-ţi formezi un obicei sănătos.
3.9
din 5
14
Recenzii
85%
recomandă acest produs
Radu&r
13/01/2020
România
Airfloss Philips
Este foarte bun și recomand cu mare drag și abia aștept sa utilizez și capetele de rezerva aferente
Avantaje
Multe
Dezavantaje
Nici unul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8012/07 Capete interdentare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8012/07 Capete interdentare
grandpier
20/01/2019
Magyarország
Egyszerű cserélés
Élettartamra vonatkozó tapasztalataim nincsennek, de mivel ketten használunk egy gépet, ezért szükséges a folyamatos fej cserélése. Fél éves használatot ír egy fejnek, remélem ezt tartani is fogja. Stabil, nem hajlik, nem törik. Könnyű a fúvófej cserélése.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss Ultra HX8032/07 Fogközi fúvófejek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss Ultra HX8032/07 Fogközi fúvófejek
kate1980
15/03/2016
Polska
lepszy niż nitka dentystyczna
Mając podrażnione dziąsła używanie zarówno nitek dentystycznych jak i wyciorka powodowało, iż moje dziąsła krwawiły i jeszcze bardziej bolały. Irygator pomógł mi pozbyć się resztek jedzenia przede wszystkim dokładanie i bez bólu. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Niezwykle higieniczny. Za każdym razem musiałam wyrzucać wycior co wiązało się z kosztami. Szybko i sprawnie się ładuje. A raz porządnie naładowany spokojnie wystarcza na dobrych kilka dni. Zbiorniczek na wodę jest odpowiedniej wielkości, więc spokojnie wystarcza mi do wyczyszczenia całej jamy ustnej.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8012/07 z dyszami
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8012/07 z dyszami
când s-a utilizat în asociere cu o periuţă de dinţi manuală şi apă de gură antimicrobiană la pacienţii cu gingivită uşoară până la moderată; AirFloss este conceput să ajute persoanele care utilizează neregulat aţa dentară să deprindă o rutină sănătoasă de curăţare interdentală zilnică. Pentru detalii suplimentare, consultă Întrebările frecvente din fila Asistenţă.
* Din zonele tratate; într-un studiu de laborator; rezultatele efective la nivelul cavităţii bucale pot varia