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  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
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  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
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  • Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni

Producție oprită

Philips Sonicare AirFloss UltraAirFloss Ultra - Capete intradentare

HX8032/07

3.9
| (14) Recenzii | 85% recomandă acest produs
Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni
Pentru persoanele care nu folosesc aţă dentară în mod regulat, duza AirFloss Ultra este cea mai uşoară cale de a curăţa eficient între dinţi.
Vezi toate beneficiile

Conceput pentru utilizatorii de aţă dentară ocazionali

Gingii mai sănătoase în 2 săptămâni

  • 2 capete

Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene***

Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene***

AirFloss Ultra elimină până la 99,9 % din placa bacteriană în zonele tratate.***

Tehnologie unică cu jet de aer şi micro-picături

Tehnologie unică cu jet de aer şi micro-picături

Rezultatele noastre dovedite clinic sunt posibile datorită tehnologiei unice care combină aerul şi apa de gură sau apa simplă pentru a curăţa eficace, dar delicat, spaţiile dintre dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.

O modalitate uşoară de a deprinde un obicei sănătos

O modalitate uşoară de a deprinde un obicei sănătos

Curăţarea spaţiilor interdentare este foarte importantă pentru sănătatea orală generală. AirFloss este o modalitate uşoară de a curăţa mai temeinic între dinţi, ajutându-te să-ţi formezi un obicei sănătos.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.9

din 5

14

Recenzii

85%

recomandă acest produs

3
2

13/01/2020

România

România

Airfloss Philips

Este foarte bun și recomand cu mare drag și abia aștept sa utilizez și capetele de rezerva aferente

Avantaje

Multe

Dezavantaje

Nici unul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8012/07 Capete interdentare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8012/07 Capete interdentare

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Egyszerű cserélés

Élettartamra vonatkozó tapasztalataim nincsennek, de mivel ketten használunk egy gépet, ezért szükséges a folyamatos fej cserélése. Fél éves használatot ír egy fejnek, remélem ezt tartani is fogja. Stabil, nem hajlik, nem törik. Könnyű a fúvófej cserélése.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss Ultra HX8032/07 Fogközi fúvófejek

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss Ultra HX8032/07 Fogközi fúvófejek

15/03/2016

Polska

Polska

lepszy niż nitka dentystyczna

Mając podrażnione dziąsła używanie zarówno nitek dentystycznych jak i wyciorka powodowało, iż moje dziąsła krwawiły i jeszcze bardziej bolały. Irygator pomógł mi pozbyć się resztek jedzenia przede wszystkim dokładanie i bez bólu. Jest bardzo łatwy w obsłudze. Niezwykle higieniczny. Za każdym razem musiałam wyrzucać wycior co wiązało się z kosztami. Szybko i sprawnie się ładuje. A raz porządnie naładowany spokojnie wystarcza na dobrych kilka dni. Zbiorniczek na wodę jest odpowiedniej wielkości, więc spokojnie wystarcza mi do wyczyszczenia całej jamy ustnej.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8012/07 z dyszami

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AirFloss HX8012/07 z dyszami

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Referințe

  1. când s-a utilizat în asociere cu o periuţă de dinţi manuală şi apă de gură antimicrobiană la pacienţii cu gingivită uşoară până la moderată; AirFloss este conceput să ajute persoanele care utilizează neregulat aţa dentară să deprindă o rutină sănătoasă de curăţare interdentală zilnică. Pentru detalii suplimentare, consultă Întrebările frecvente din fila Asistenţă.

  2. * Din zonele tratate; într-un studiu de laborator; rezultatele efective la nivelul cavităţii bucale pot varia