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Producție oprită

UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizer

HX6907/01

4.2
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs
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4.2

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2

11/02/2023

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Elektromos fogkefe

Mióta használom a fogaimat sokkal alaposabban tudom tisztítani. Szebbek lettek.

Avantaje

Egyszerű, alapos tisztítás

Dezavantaje

Nincs

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő

01/05/2024

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Produkt super

Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.

Avantaje

Dobra cena i szybka praca

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

21/09/2023

Polska

Polska

Cumpărător verificat

koniec z bakteriami

proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie

Avantaje

łatwość obsługi

Dezavantaje

-

Acest review a fost făcut pentru UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Acest review a fost făcut pentru UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

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