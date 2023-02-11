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Producție oprită
HX6838
HX6830/35
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/47
HX684P
HX6859/29
HX683B
HX6830/44
4.2
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Barack62
11/02/2023
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Elektromos fogkefe
Mióta használom a fogaimat sokkal alaposabban tudom tisztítani. Szebbek lettek.
Avantaje
Egyszerű, alapos tisztítás
Dezavantaje
Nincs
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő
rknichal
01/05/2024
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produkt super
Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.
Avantaje
Dobra cena i szybka praca
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
blue note
21/09/2023
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
koniec z bakteriami
proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie
Avantaje
łatwość obsługi
Dezavantaje
-
Acest review a fost făcut pentru UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Acest review a fost făcut pentru UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV