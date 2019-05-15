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Producție oprită

Philips SonicareDiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads

HX6072/05

4.8
| (11) Recenzii | 100% recomandă acest produs
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4.8

din 5

11

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

15/05/2019

România

România

Produs excelent

Foarte bune pentru o curatare temeinica,pentru indepartarea petelor de pe dinti si mentinerea stalucirii dintilor!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6074/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6074/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică

02/04/2019

România

România

Calitate si design superioare

Materialul este calitativ,dupa 3 luni de folosire sunt ca noi chiar daca trebuiesc inlocuite,periere delicata si precisa,dinti mai curati si mai albi in timp

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6072/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6072/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică

25/01/2015

România

România

foarte bun

ma ajuta foarte mult pentru sanatatea mea orala ! am nevoie urgenta de aceste capete ptnru ca ale mele sau consumat ( au mai mult de 1 luna de zile folosindule ) ... va multumesc pentru intelegere si va astept cu nerabdare !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6074/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6074/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică

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