Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
4.8
din 5
11
Recenzii
100%
recomandă acest produs
vasillica
15/05/2019
România
Produs excelent
Foarte bune pentru o curatare temeinica,pentru indepartarea petelor de pe dinti si mentinerea stalucirii dintilor!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6074/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6074/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică
MadalinR
02/04/2019
România
Calitate si design superioare
Materialul este calitativ,dupa 3 luni de folosire sunt ca noi chiar daca trebuiesc inlocuite,periere delicata si precisa,dinti mai curati si mai albi in timp
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6072/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6072/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică
gabrielstancu
25/01/2015
România
foarte bun
ma ajuta foarte mult pentru sanatatea mea orala ! am nevoie urgenta de aceste capete ptnru ca ale mele sau consumat ( au mai mult de 1 luna de zile folosindule ) ... va multumesc pentru intelegere si va astept cu nerabdare !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6074/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6074/07 Capete compacte pentru periuţă de dinţi sonică