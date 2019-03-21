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Producție oprită

Philips SonicareDiamondClean HX6062 Standard sonic toothbrush heads

HX6062

4.9
| (51) Recenzii | 100% recomandă acest produs
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4.9

din 5

51

Recenzii

100%

recomandă acest produs

2
1

21/03/2019

România

România

Calitate foarte buna!

Un produs de foarte buna calitate. Isi fac treaba si curata foarte bine, in toate programele periutei. Recomand cu multa placere. Merita 10 stele!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6064/33 Capete standard pentru periuţa sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6064/33 Capete standard pentru periuţa sonică

05/09/2018

România

România

Excelent

Capetele Diamond Clean sunt preferatele mele! Perii densi asigura o curatare perfecta a dintilor si gingiilor!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6062/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6062/07 Capete standard pentru periuţa sonică

03/09/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Sonicare

Un produs foarte bun, la un pret ok din punct de vedere al raportului pret/calitate. Fiabil, comod, iar senzatia de rigiditate a periilor fiind una obisnuita, normala. Avand o dimensiune standard este usor de utilizat de oricine. Ar fi interesant daca s-ar gasi si pe mai multe culori, nu doar alb. Usor de curatat si intretinut, se potriveste aproape la toate modelele manere de periute de dinti Philips Sonicare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6068/26 Capete standard pentru periuţa sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6068/26 Capete standard pentru periuţa sonică

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