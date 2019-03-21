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Producție oprită
HX6838
HX6830/35
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/47
HX684P
HX6859/29
HX683B
HX6830/44
4.9
din 5
51
Recenzii
100%
recomandă acest produs
MariaElena22
21/03/2019
România
Calitate foarte buna!
Un produs de foarte buna calitate. Isi fac treaba si curata foarte bine, in toate programele periutei. Recomand cu multa placere. Merita 10 stele!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6064/33 Capete standard pentru periuţa sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6064/33 Capete standard pentru periuţa sonică
bianca1990
05/09/2018
România
Excelent
Capetele Diamond Clean sunt preferatele mele! Perii densi asigura o curatare perfecta a dintilor si gingiilor!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6062/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6062/07 Capete standard pentru periuţa sonică
M12U
03/09/2018
România
Recenzie din campania Philips Sonicare
Un produs foarte bun, la un pret ok din punct de vedere al raportului pret/calitate. Fiabil, comod, iar senzatia de rigiditate a periilor fiind una obisnuita, normala. Avand o dimensiune standard este usor de utilizat de oricine. Ar fi interesant daca s-ar gasi si pe mai multe culori, nu doar alb. Usor de curatat si intretinut, se potriveste aproape la toate modelele manere de periute de dinti Philips Sonicare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6068/26 Capete standard pentru periuţa sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean HX6068/26 Capete standard pentru periuţa sonică