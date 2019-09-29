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Producție oprită
HX6838
HX6830/35
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/47
HX684P
HX6859/29
HX683B
HX6830/44
Pachet de 2
Dimensiune standard
Ataşare printr-un clic
Pentru dinţi şi gingii sensibile
Acest cap de periuţă de dinţi Philips Sonicare are peri foarte moi pentru o curăţare delicată, însă eficientă. Prezintă totodată un contur nou al profilului pentru un periaj protector şi mai delicat. Disponibil şi în dimensiuni mai mici, compacte, pentru curăţare de precizie.
Conform datelor demonstrate clinic, capul de periuţă de dinţi Philips Sonicare Sensitive asigură îndepărtarea superioară a plăcii bacteriene, comparativ cu o periuţă de dinţi manuală.
Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinţi, iar mişcările sale de periere desprind şi îndepărtează placa bacteriană pentru o curăţare zilnică excepţională.
4.8
din 5
102
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Adriana66
29/09/2019
România
Recomand !
Recomand! Perii sunt foarte moi si delicati potrivit persoanelor cu dinti si gingii sensibile, capatul de perie este excelent se fixeaza foarte usor de manerul periutei.
Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică
cristi89
20/09/2019
România
Super
Un capat de perie excelent, potrivit persoanelor cu dinti si gingii sensibile. Folosind acest capat poti uita de sangerarile gingivale. Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică
alx00
18/09/2019
România
Fresh!
Capetele sunt moi si calitative.Recomand celor care sufera de gingivita sau celor care folosesc o periuta Sonicare pentru prima data.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică