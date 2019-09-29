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  • Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.
  • Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.
  • Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.
  • Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.
  • Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.
  • Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.
  • Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.
  • Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.

Producție oprită

Philips Sonicare SensitiveCapete standard pentru periuţa sonică

HX6052/05

4.8
| (102) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.
Capul periuţei de dinţi Philips Sonicare Sensitive este perfect pentru cei care doresc să-şi amelioreze durerile cauzate de gingii şi dinţi sensibili.
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Produse compatibile
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
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HX6838

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HX680J

HX6800/35

ProtectiveClean 5100

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HX684B

HX6850/47

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX684P

HX6859/29

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Periuţă de dinţi sonică electrică

HX683B

HX6830/44

Curăţare superioară pentru gingii şi dinţi sensibili

Curăţare ultra sensibilă. Confort ultra delicat.

  • Pachet de 2

  • Dimensiune standard

  • Ataşare printr-un clic

  • Pentru dinţi şi gingii sensibile

Designul inovator al perilor îndepărtează delicat placa bacteriană

Designul inovator al perilor îndepărtează delicat placa bacteriană

Acest cap de periuţă de dinţi Philips Sonicare are peri foarte moi pentru o curăţare delicată, însă eficientă. Prezintă totodată un contur nou al profilului pentru un periaj protector şi mai delicat. Disponibil şi în dimensiuni mai mici, compacte, pentru curăţare de precizie.

Îndepărtează mai multă placă bacteriană decât o periuţă manuală

Îndepărtează mai multă placă bacteriană decât o periuţă manuală

Conform datelor demonstrate clinic, capul de periuţă de dinţi Philips Sonicare Sensitive asigură îndepărtarea superioară a plăcii bacteriene, comparativ cu o periuţă de dinţi manuală.

Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare

Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare

Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinţi, iar mişcările sale de periere desprind şi îndepărtează placa bacteriană pentru o curăţare zilnică excepţională.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

102

Recenzii

98%

recomandă acest produs

1

29/09/2019

România

România

Recomand !

Recomand! Perii sunt foarte moi si delicati potrivit persoanelor cu dinti si gingii sensibile, capatul de perie este excelent se fixeaza foarte usor de manerul periutei.

Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică

20/09/2019

România

România

Super

Un capat de perie excelent, potrivit persoanelor cu dinti si gingii sensibile. Folosind acest capat poti uita de sangerarile gingivale. Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică

18/09/2019

România

România

Fresh!

Capetele sunt moi si calitative.Recomand celor care sufera de gingivita sau celor care folosesc o periuta Sonicare pentru prima data.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică

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