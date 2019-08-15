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  • Acţiune dublă de curăţare
  • Acţiune dublă de curăţare
  • Acţiune dublă de curăţare
  • Acţiune dublă de curăţare
  • Acţiune dublă de curăţare
  • Acţiune dublă de curăţare
  • Acţiune dublă de curăţare
  • Acţiune dublă de curăţare
  • Acţiune dublă de curăţare
  • Acţiune dublă de curăţare

Producție oprită

Philips Sonicare SensiflexPeriuţă de dinţi reîncărcabilă

HX1610/02

4.8
| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Acţiune dublă de curăţare
Dovedit că vă curăţă dinţii mai bine decât o periuţă manuală, periuţa de dinţi electrică Philips Sensiflex 1610 asigură o curăţare cu acţiune dublă, care elimină placa bacteriană de pe suprafaţa dinţilor şi din spaţiile interdentale.
Vezi toate beneficiile

Periuţa de dinţi electrică desăvârşită

Acţiune dublă de curăţare

  • 1 mod

Dinţi mai albi în mod natural

Dinţi mai albi în mod natural

Curăţă suprafeţele vizibile ale dinţilor

Curăţă suprafeţele vizibile ale dinţilor

Curăţă suprafeţele vizibile ale dinţilor în timp ce vârful activ acţionează asupra plăcii bacteriene greu de atins dintre dinţi.

Se ajustează pentru menţinerea presiunii optime de periere

Se ajustează pentru menţinerea presiunii optime de periere

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

15/08/2019

Česká republika

Česká republika

Vydařený produkt

V porovnaní s přímou konkurenční musím říct, že jsem 100% spokojen. Jediné co mi nesedí je design.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

18/02/2021

България

България

Cumpărător verificat

Видима разлика след първата употреба

Подариха ми я за коледа и след като я използвах бях доста очарован. Видими положителни резултати още след първата и употреба. По-бели зъби, по-чисти!

Avantaje

почистване с ултразвук

Dezavantaje

за сега не намирам

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush

26/06/2019

Україна

Україна

Ця зубна щітка зручна у використані

Зубна електрощітка є зручною для використання на кожен день. Зі своєю функцією справляється.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням

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