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Curăţă suprafeţele vizibile ale dinţilor în timp ce vârful activ acţionează asupra plăcii bacteriene greu de atins dintre dinţi.
4.8
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
vitoorioo
15/08/2019
Česká republika
Vydařený produkt
V porovnaní s přímou konkurenční musím říct, že jsem 100% spokojen. Jediné co mi nesedí je design.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Radiy
18/02/2021
България
Cumpărător verificat
Видима разлика след първата употреба
Подариха ми я за коледа и след като я използвах бях доста очарован. Видими положителни резултати още след първата и употреба. По-бели зъби, по-чисти!
Avantaje
почистване с ултразвук
Dezavantaje
за сега не намирам
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Olyakov
26/06/2019
Україна
Ця зубна щітка зручна у використані
Зубна електрощітка є зручною для використання на кожен день. Зі своєю функцією справляється.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням