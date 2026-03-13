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Purificatoare şi umidificatoare de aer
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Umidificator de aer Seria 2000
Asistență
HU2510/10
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EDC - English (US)
Toate (2)
Din umidificatorul Philips nu ies vapori/ceaţă de apă
Cum se depozitează umidificatorul sau purificatorul/umidificatorul combinat Philips
Filtru de umidificare originalFiltru de umidificare
Indicatorul pentru nivel scăzut de apă al umidificatorului Philips nu funcţionează
Umidificatorul Philips produce un miros neplăcut
Umidificatorul meu Philips nu umidifică aerul
Umidificatorul de aer Philips nu mai funcţionează
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