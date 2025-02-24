Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Cu până la 99% mai puţine bacterii (1)
Tehnologie NanoCloud
Rezervor de apă de 2 l
Eficient în încăperi de până la 31 m²
Tehnologia unică NanoCloud utilizează evaporarea naturală pentru a emite vapori puri de apă. Particulele ultrafine emise prin tehnologia NanoCloud sunt invizibile pentru ochi şi fac extrem de dificilă ataşarea de ele a bacteriilor sau a reziduurilor pentru o umidificare a aerului cu până la 99% mai puţine bacterii emise comparativ cu umidificatoarele ultrasonice standard. (1)
Particulele invizibile emanate prin tehnologia NanoCloud nu eliberează praf alb și nu lasă pete umede în cameră (2). Picăturile mai mari eliberate de umidificatoarele ultrasonice pot lăsa urme de apă în încăpere şi pot fi purtătoare de minerale care lasă reziduuri albe pe suprafeţele din apropiere. Particulele eliberate prin tehnologia NanoCloud sunt prea mici pentru a fi purtătoare de minerale, prevenind eficient reziduurile şi petele.
Tehnologia NanoCloud utilizează evaporarea naturală, larg recunoscută ca fiind o metodă de umidificare sigură şi eficientă din punct de vedere igienic. Nu se utilizează ioni, substanţe chimice sau ozon (3), iar apa nu este încălzită, prin urmare nu există risc de arsuri.
Premii
4.5
din 5
56
Recenzii
83%
recomandă acest produs
panCZus
24/02/2025
Česká republika
Výrobek naplnil očekávání
Splnil očekávání, jednoduchý a funkční princip, hezké zpracování, tichý režim nás v noci neruší, rychle zlepší ovzduší v místnosti 26 metru čtvrečních.
Avantaje
Jednoduchý princip, hezké zpracování a design, tichý
Dezavantaje
nenašel jsem, splňuje očekávání
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
nemracse
16/01/2023
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Tichý společník pro zdraví
Zvlhcovac vzduchu jsme dlouho vybírali. Chtěla jsem Tichého pomocníka pro dcerku která velice trpí na záněty dutin. Tento produkt jsem zvolila dle doporučení známých. Jsem maximálně spokojena. Přístroj má dva stupně rychlosti. Celou noc běží a dcera v klidu spí bez chrápání nebudi ji ani zvuk přístroje. Velká nádrž na vodu je super bonus . Jsem rada, ze jsme zakoupili tento produkt
Avantaje
Tichý chod, velká nádrž na vodu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Veronika_P
14/10/2022
Česká republika
Parte a unei promoții
Dobrý pomocnik
Vyzkoušeli jsme zvlhčovač vůbec poprvé a jsem spokojená. Jel hlavně v noci u dětí v pokojíčku, jakmile jsme začali topit by l poznat rozdíl a lépe se dýchalo. Je tichý a nikoho neruši, když došla voda, sám se vypnul a výdržel jet celou noc. Jediné co mi chybělo bylo zajištění horního krytu, který se jen nasadí
Avantaje
Tichý, vydrží celou noc, sám se vypne
Dezavantaje
Chybí zajištění horního krytu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
(4) Testat de GB/T 23332-2018 într-un laborator terță parte. Temperatura inițială 23±2 ℃ și umiditatea relativă de 30±5%.
(5) Calculat pe baza unui rezervor de apă plin de 2 l cu o rată de umidificare de 190 ml/h.
(3) Testat conform GB 21551.3-2010 într-un laborator terţă parte. Parametrii ozon, TVOC, PM10 şi intensitate UV se află sub limită.
(4) Testat de GB/T 23332-2018 în laboratoare terţe. Temperatura iniţială 23±2 ℃ şi umiditatea relativă de 30±5%.
(5) Calculat pe baza unui rezervor de apă de 2 l cu o rată de umidificare de 190 ml/h.