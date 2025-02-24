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Umidificator de aerSeria 2000

HU2510/10

4.5
| (56) Recenzii | 83% recomandă acest produs

2 premii

Umidificare igienică
Umpleţi-vă casa cu aer curat şi confortabil. Tehnologia NanoCloud umidifică aerul fără praf alb sau pete umede şi cu până la 99% mai puţine bacterii decât umidificatoarele ultrasonice standard (1), eliberând doar H2O pur în aerul din casă.
Vezi toate beneficiile

Respiră diferenţa

Umidificare igienică

  • Cu până la 99% mai puţine bacterii (1)

  • Tehnologie NanoCloud

  • Rezervor de apă de 2 l

  • Eficient în încăperi de până la 31 m²

Până la 99% mai puţine bacterii cu tehnologia NanoCloud (1)

Până la 99% mai puţine bacterii cu tehnologia NanoCloud (1)

Tehnologia unică NanoCloud utilizează evaporarea naturală pentru a emite vapori puri de apă. Particulele ultrafine emise prin tehnologia NanoCloud sunt invizibile pentru ochi şi fac extrem de dificilă ataşarea de ele a bacteriilor sau a reziduurilor pentru o umidificare a aerului cu până la 99% mai puţine bacterii emise comparativ cu umidificatoarele ultrasonice standard. (1)

Fără praf alb sau podele umede (2)

Fără praf alb sau podele umede (2)

Particulele invizibile emanate prin tehnologia NanoCloud nu eliberează praf alb și nu lasă pete umede în cameră (2). Picăturile mai mari eliberate de umidificatoarele ultrasonice pot lăsa urme de apă în încăpere şi pot fi purtătoare de minerale care lasă reziduuri albe pe suprafeţele din apropiere. Particulele eliberate prin tehnologia NanoCloud sunt prea mici pentru a fi purtătoare de minerale, prevenind eficient reziduurile şi petele.

Sigur, eficient şi complet natural (3)

Sigur, eficient şi complet natural (3)

Tehnologia NanoCloud utilizează evaporarea naturală, larg recunoscută ca fiind o metodă de umidificare sigură şi eficientă din punct de vedere igienic. Nu se utilizează ioni, substanţe chimice sau ozon (3), iar apa nu este încălzită, prin urmare nu există risc de arsuri.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.5

din 5

56

Recenzii

83%

recomandă acest produs

24/02/2025

Česká republika

Česká republika

Výrobek naplnil očekávání

Splnil očekávání, jednoduchý a funkční princip, hezké zpracování, tichý režim nás v noci neruší, rychle zlepší ovzduší v místnosti 26 metru čtvrečních.

Avantaje

Jednoduchý princip, hezké zpracování a design, tichý

Dezavantaje

nenašel jsem, splňuje očekávání

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

16/01/2023

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Tichý společník pro zdraví

Zvlhcovac vzduchu jsme dlouho vybírali. Chtěla jsem Tichého pomocníka pro dcerku která velice trpí na záněty dutin. Tento produkt jsem zvolila dle doporučení známých. Jsem maximálně spokojena. Přístroj má dva stupně rychlosti. Celou noc běží a dcera v klidu spí bez chrápání nebudi ji ani zvuk přístroje. Velká nádrž na vodu je super bonus . Jsem rada, ze jsme zakoupili tento produkt

Avantaje

Tichý chod, velká nádrž na vodu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Dobrý pomocnik

Vyzkoušeli jsme zvlhčovač vůbec poprvé a jsem spokojená. Jel hlavně v noci u dětí v pokojíčku, jakmile jsme začali topit by l poznat rozdíl a lépe se dýchalo. Je tichý a nikoho neruši, když došla voda, sám se vypnul a výdržel jet celou noc. Jediné co mi chybělo bylo zajištění horního krytu, který se jen nasadí

Avantaje

Tichý, vydrží celou noc, sám se vypne

Dezavantaje

Chybí zajištění horního krytu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

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Referințe

  1. (4) Testat de GB/T 23332-2018 într-un laborator terță parte. Temperatura inițială 23±2 ℃ și umiditatea relativă de 30±5%.

  2. (5) Calculat pe baza unui rezervor de apă plin de 2 l cu o rată de umidificare de 190 ml/h.

  3. (3) Testat conform GB 21551.3-2010 într-un laborator terţă parte. Parametrii ozon, TVOC, PM10 şi intensitate UV se află sub limită.

  4. (4) Testat de GB/T 23332-2018 în laboratoare terţe. Temperatura iniţială 23±2 ℃ şi umiditatea relativă de 30±5%.

  5. (5) Calculat pe baza unui rezervor de apă de 2 l cu o rată de umidificare de 190 ml/h.