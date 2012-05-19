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  • Fotografie a produsului alternativ
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Producție oprită

Home Theater 5.1

HTS9520/12

4.6

| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Sunet surround din toate unghiurile, ca la cinema

Peste 70% dintre persoanele care au acceptat provocarea sunetului* preferă tehnologia Philips 360Sound. Boxele 360Sound sunt concepute cu difuzoare în partea frontală şi în părţile laterale pentru a vă umple camera uniform cu sunet surround, exact ca la cinema.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Sunet surround din toate unghiurile, ca la cinema

  • Redare Blu-ray 3D

360Sound vă umple camera cu sunet din toate unghiurile

360Sound vă umple camera cu sunet din toate unghiurile

Foarte diferit de un home theater 5.1 obişnuit, 360Sound este proiectat în mod unic cu trei drivere în fiecare boxă satelit – una frontală şi două laterale, ţintindu-le pe cele care sunt în unghi pentru a proiecta sunet ameţitor în jurul dvs. În plus faţă de principiul dipolilor, Philips utilizează un algoritm al cărui proprietar este pentru a îmbunătăţi şi mai mult efectul de sunet captivant. Construit cu componente acustice premium, precum tweetere cu dom, magneţi Neodymium şi amplificatoare digitale clasa D, 360Sound asigură sunet excepţional din toate unghiurile – oferindu-vă o adevărată experienţă cinematografică în propriul dvs. cămin.

Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă

Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă

Lăsaţi-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generaţie pentru profunzime naturală şi realism cu rezoluţie full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizaţi pentru a deschide şi a închide lentilele din stânga şi din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experienţa de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecţie largă de conţinut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experienţă audio incredibil de reală.

Philips Net TV cu Wi-Fi pentru servicii online pe televizorul dvs.

Philips Net TV cu Wi-Fi pentru servicii online pe televizorul dvs.

Experimentaţi o selecţie bogată de servicii online cu Net TV. Bucuraţi-vă de filme, imagini, divertisment & informaţii şi alte conţinuturi online direct pe televizor oricând doriţi. Conectaţi sistemul home theater direct la reţeaua la domiciliu prin conexiune ethernet, navigaţi şi selectaţi ce doriţi să urmăriţi cu telecomanda televizorului. Meniul Philips vă oferă acces la servicii Net TV populare potrivite pentru ecranul televizorului. În plus, cu reţeaua PC certificată DLNA puteţi viziona clipuri video sau accesa imagini stocate pe calculator utilizând telecomanda televizorului.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Imagine cu AWARD-1679550

Recenzii

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4.6

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

19/05/2012

Polska

Polska

Spełnił oczekiwania

Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

17/05/2012

Polska

Polska

fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego

To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

15/01/2019

Slovenija

Slovenija

Odličen.

Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS9520 5.1-kanalni domači kino

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS9520 5.1-kanalni domači kino

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Referințe

  1. Pe baza testelor de sunet efectuate în rândul consumatorilor de către Synovate în luna noiembrie 2010, în Germania, având ca termen de comparaţie o companie concurentă de vârf. Datele se regăsesc în fişier.