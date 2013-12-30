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Producție oprită
Sunet surround cinematografic puternic cu bas profund
Amplificaţi-vă experienţa de divertisment la domiciliu cu sistemul home cinema Philips HTS5593. Boxele cu cabluri bas duble oferă sunet surround puternic de 1000 W şi redare Blu-Ray Disc 3D copleşitoare.
Sunet cu bas dublu
Blu-ray 3D
Boxele puternice cu sistem bass-reflex şi cabluri bas duble îmbunătăţesc frecvenţele mai joase şi furnizează sunete durabile, cu bas profund. Veţi putea auzi cel mai slab murmur sau cel mai puternic răget.
Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au intenţionat. Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential vă completează experienţa de divertisment de înaltă definiţie.
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4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Mariusz56
30/12/2013
Polska
Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.
Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1