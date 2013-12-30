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Producție oprită

Home Theater 5.1

HTS5593/12

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Sunet surround cinematografic puternic cu bas profund

Amplificaţi-vă experienţa de divertisment la domiciliu cu sistemul home cinema Philips HTS5593. Boxele cu cabluri bas duble oferă sunet surround puternic de 1000 W şi redare Blu-Ray Disc 3D copleşitoare.

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Obsedat de sunet

Sunet surround cinematografic puternic cu bas profund

  • Sunet cu bas dublu

  • Blu-ray 3D

Boxe puternice cu cabluri bas duble pentru sunet excelent

Boxe puternice cu cabluri bas duble pentru sunet excelent

Boxele puternice cu sistem bass-reflex şi cabluri bas duble îmbunătăţesc frecvenţele mai joase şi furnizează sunete durabile, cu bas profund. Veţi putea auzi cel mai slab murmur sau cel mai puternic răget.

Dolby TrueHD şi DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate

Dolby TrueHD şi DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate

Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au intenţionat. Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential vă completează experienţa de divertisment de înaltă definiţie.

Puterea de 1000 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

Puterea de 1000 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

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Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

30/12/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, ale wymaga kilku poprawek.

Produkt dający radość podczas słuchania muzyki i oglądania filmów. Męczący jest zbyt ciemny wyświetlacz pomimo ustawienia go na 100% oraz pilot ze zbyt ciemnymi opisami jego przycisków. Aby je rozpoznać trzeba mieć przy sobie latarkę lub oglądać film przy włączonym świetle. W produkcie występują problemy z przełączaniem się odpowiedniego sygnału przy podłączeniu przez HDMI ARC. Poza tym kino daje wiele możliwości ustawień przeróżnych parametrów. Radzę zapoznać się z instrukcją użytkowania w celu dostosowania kina do swoich wymogów i przede wszystkim poznania możliwości produktu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS5593 Zestaw kina domowego 5.1

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