Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Bucuraţi-vă de home cinema cu difuzoarele 3D în unghi
Maximizaţi experienţa sunetului home cinema cu difuzoarele dinamice tridimensionale în unghi! Redaţi tot conţinutul de divertisment preferat, inclusiv Blu-ray 3D, pe acest sistem inovator home cinema Philips HTS5561.
Blu-ray 3D
Compatibil iPod/iPhone
Difuzoarele 3D în unghi sunt prevăzute cu drivere în unghi pentru a furniza sunetul nu numai frontal, ci şi spre părţile laterale, extinzând punctul optim de ascultare astfel încât să vă puteţi bucura de sunet surround mai copleşitor şi mai cinematic.
Boxele posterioare wireless vă oferă modularitate şi mobilitate în amplasarea lor. Dezvoltate cu ajutorul unei tehnologii care elimină interferenţele, boxele wireless furnizează un sunet surround absolut, fără inesteticele cabluri de conectare.
Lăsaţi-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generaţie pentru profunzime naturală şi realism cu rezoluţie full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizaţi pentru a deschide şi a închide lentilele din stânga şi din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experienţa de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecţie largă de conţinut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experienţă audio incredibil de reală.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
RadanK
08/09/2013
Česká republika
Jsem s ním naprosto spokojený.
S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS5561 Domácí kino 5.1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS5561 Domácí kino 5.1
Sistemul Home Theater poate fi, de asemenea, asociat cu orice alte televizoare Philips.
Pentru a verifica dacă Video la cerere este disponibil în ţara dvs., vă rugăm să vizitaţi www.philips.com/blu-ray.