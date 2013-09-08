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Producție oprită

Home Theater 5.1

HTS5561/12

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Bucuraţi-vă de home cinema cu difuzoarele 3D în unghi

Maximizaţi experienţa sunetului home cinema cu difuzoarele dinamice tridimensionale în unghi! Redaţi tot conţinutul de divertisment preferat, inclusiv Blu-ray 3D, pe acest sistem inovator home cinema Philips HTS5561.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Bucuraţi-vă de home cinema cu difuzoarele 3D în unghi

  • Blu-ray 3D

  • Compatibil iPod/iPhone

Difuzoarele 3D în unghi propagă sunetul uniform în încăpere

Difuzoarele 3D în unghi propagă sunetul uniform în încăpere

Difuzoarele 3D în unghi sunt prevăzute cu drivere în unghi pentru a furniza sunetul nu numai frontal, ci şi spre părţile laterale, extinzând punctul optim de ascultare astfel încât să vă puteţi bucura de sunet surround mai copleşitor şi mai cinematic.

Opţiune boxe posterioare wireless pentru amplasare fără dezordine

Opţiune boxe posterioare wireless pentru amplasare fără dezordine

Boxele posterioare wireless vă oferă modularitate şi mobilitate în amplasarea lor. Dezvoltate cu ajutorul unei tehnologii care elimină interferenţele, boxele wireless furnizează un sunet surround absolut, fără inesteticele cabluri de conectare.

Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă

Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă

Lăsaţi-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generaţie pentru profunzime naturală şi realism cu rezoluţie full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizaţi pentru a deschide şi a închide lentilele din stânga şi din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experienţa de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecţie largă de conţinut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experienţă audio incredibil de reală.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Jsem s ním naprosto spokojený.

S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS5561 Domácí kino 5.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS5561 Domácí kino 5.1

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Referințe

  1. Sistemul Home Theater poate fi, de asemenea, asociat cu orice alte televizoare Philips.

  2. Pentru a verifica dacă Video la cerere este disponibil în ţara dvs., vă rugăm să vizitaţi www.philips.com/blu-ray.