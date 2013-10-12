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Producție oprită

Home Theater 5.1

HTS3583/12

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Sunet surround puternic

Inundaţi-vă căminul cu experienţa de divertisment oferită de sistemul home cinema Philips serie HTS3583. Driverele pentru boxe la vedere oferă sunet surround puternic de 600 W şi redare Blu-Ray Disc 3D copleşitoare.

Vezi toate beneficiile

Cu Blu-ray 3D

Sunet surround puternic

  • Smart TV

  • Blu-ray 3D

Puterea de 600 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

Puterea de 600 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă

Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă

Lăsaţi-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generaţie pentru profunzime naturală şi realism cu rezoluţie full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizaţi pentru a deschide şi a închide lentilele din stânga şi din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experienţa de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecţie largă de conţinut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experienţă audio incredibil de reală.

Dolby TrueHD şi DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate

Dolby TrueHD şi DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate

Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au intenţionat. Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential vă completează experienţa de divertisment de înaltă definiţie.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dodatok k mojej predošlej recenzii

Po návrate výrobku z reklamácie už prístroj funguje ako má. Reakcie v Smart TV sekcii su rychlejšie a už sa to dá aj používať. Menili komplet základnú dosku. Chýba mi možnosť nastaviť si kvalitu prehrávaných videí z Youtube. Taktiež zamrzí nemožnosť vyvolania Audio nastavení v SMART režime. Vždy musím odísť do hlavného menu nastaviť zvuk a opäť sa vrátiť. Taktiež zamrzí nemožnosť pripojiť do USB Bluetooth dongle a využívať klávesnicu a myš. Jediný problém mám v nastavení prenosu zvuku cez HDMI. Ak pozerám DVD, youtube,... cez domáce kino, zvuk ide aj z TV, čo je v poriadku, ale akonáhle pozerám TV tak zvuk musím prenášať cez koax. Taktiež by som vytkol Support Philips-u. Vždy ma buď odkazujú na servis, alebo manuál. Chválim, že sa neboja uverejňovať aj negatívne recenzie. V konečnom hodnotení sa prehrávač oplatí, ale ak máte dostatok financií odporúčam zainvestovať do vyššej triedy.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3583 Domácí kino 5.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3583 Domácí kino 5.1

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