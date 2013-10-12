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Sunet surround puternic
Inundaţi-vă căminul cu experienţa de divertisment oferită de sistemul home cinema Philips serie HTS3583. Driverele pentru boxe la vedere oferă sunet surround puternic de 600 W şi redare Blu-Ray Disc 3D copleşitoare.
Smart TV
Blu-ray 3D
Lăsaţi-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generaţie pentru profunzime naturală şi realism cu rezoluţie full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizaţi pentru a deschide şi a închide lentilele din stânga şi din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experienţa de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecţie largă de conţinut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experienţă audio incredibil de reală.
Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au intenţionat. Dolby TrueHD şi DTS-HD Master Audio Essential vă completează experienţa de divertisment de înaltă definiţie.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Josa
12/10/2013
Česká republika
Dodatok k mojej predošlej recenzii
Po návrate výrobku z reklamácie už prístroj funguje ako má. Reakcie v Smart TV sekcii su rychlejšie a už sa to dá aj používať. Menili komplet základnú dosku. Chýba mi možnosť nastaviť si kvalitu prehrávaných videí z Youtube. Taktiež zamrzí nemožnosť vyvolania Audio nastavení v SMART režime. Vždy musím odísť do hlavného menu nastaviť zvuk a opäť sa vrátiť. Taktiež zamrzí nemožnosť pripojiť do USB Bluetooth dongle a využívať klávesnicu a myš. Jediný problém mám v nastavení prenosu zvuku cez HDMI. Ak pozerám DVD, youtube,... cez domáce kino, zvuk ide aj z TV, čo je v poriadku, ale akonáhle pozerám TV tak zvuk musím prenášať cez koax. Taktiež by som vytkol Support Philips-u. Vždy ma buď odkazujú na servis, alebo manuál. Chválim, že sa neboja uverejňovať aj negatívne recenzie. V konečnom hodnotení sa prehrávač oplatí, ale ak máte dostatok financií odporúčam zainvestovať do vyššej triedy.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3583 Domácí kino 5.1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3583 Domácí kino 5.1