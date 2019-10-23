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Producție oprită
HS85/60
Asigură un bărbierit precis
Pe parcursul unui an, capetele aparatului tău de bărbierit taie 4,5 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Pentru cele mai bune performanţe, înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit în fiecare an.
Nivea for Men
Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.
Sistemul Flex Tracker urmăreşte automat curbele feţei şi protejează împotriva iritaţiei pielii.
Capetele de bărbierit au inele de alunecare unice care permit aparatului să alunece lin pe faţă.
1.0
din 5
1
Recenzie
Jode
23/10/2019
Česká republika
náhradní díly jsou problém
nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz
Acest review a fost făcut pentru HS85/40 holicí hlavy
Acest review a fost făcut pentru HS85/40 holicí hlavy