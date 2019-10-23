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Producție oprită

NIVEAcapete de bărbierit

HS85/60

1

| (1) Recenzie

Asigură un bărbierit precis

Pe parcursul unui an, capetele aparatului tău de bărbierit taie 4,5 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Pentru cele mai bune performanţe, înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit în fiecare an.

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Pentru rezultate optime, schimbaţi capetele o dată la 12 luni

Asigură un bărbierit precis

  • Nivea for Men

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.

Sistem Flex Tracker

Sistem Flex Tracker

Sistemul Flex Tracker urmăreşte automat curbele feţei şi protejează împotriva iritaţiei pielii.

Inele de alunecare

Inele de alunecare

Capetele de bărbierit au inele de alunecare unice care permit aparatului să alunece lin pe faţă.

Specificaţii tehnice

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1.0

din 5

1

Recenzie

5
4
3
2

23/10/2019

Česká republika

Česká republika

náhradní díly jsou problém

nehorazni ceny nahradnich dilu, kdyz je sezenete a nejdrazsi jsou prave na www.philips.cz

Acest review a fost făcut pentru HS85/40 holicí hlavy

Acest review a fost făcut pentru HS85/40 holicí hlavy

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