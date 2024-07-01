Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Plata în rate fără dobândă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Plata în rate fără dobândă
Spirală pentru aluat, paletă şi tel
Castron de 5,5 l
Motor puternic de 1000 W
Include accesoriu blender
Include accesoriu de tocat
O tehnologie unică care imită mişcarea mâinii prin apăsarea şi întinderea simultană a aluatului, pentru un aluat elastic perfect, fără complicaţii, în doar 3 minute.*
Foloseşte aplicaţia HomeID cu robotul de bucătărie Philips, astfel încât să nu mai trebuiască să ghiceşti ce setări să foloseşti. Alege o reţetă şi aplicaţia te va ghida de la început până la sfârşit, pentru rezultate perfecte garantate.
Completează preparatele coapte cu supe şi sosuri sau chiar cu un smoothie cu textură perfectă graţie blenderului nostru cu tehnologie ProBlend.
Înţelege recenziile produselor
5.0
din 5
42
Recenzii
100%
recomandă acest produs
ElenaS.
01/07/2024
România
Un produs excelent
Acest robot de bucătărie este un aparat foarte puternic și util care face viața mai ușoară în bucătărie și înlocuiește cu brio cel puțin 3 electrocasnice, economisind astfel și spațiu când nu ai o bucătărie ca-n filme :) L-am folosit cu succes la aluaturi, prăjituri, sosuri pentru paste, smoothie, chiar și înghețată cu fructe congelate și lasagna sau chiftelele au cu totul alt gust atunci când carnea este proaspăt tocată după bunul tău plac. Materialele de calitate și durabile fac din folosirea lui o experiență minunată și lipsită de incidente. Este ușor de asamblat, manevrat și curățat. Îmi place foarte mult ca vasul blenderului este din sticlă și nu plastic, iar lamele accesoriului de tocat și cele ale blender ului din oțel inoxidabil de foarte bună calitate. Sunt sigură ca va rămâne la noi în bucătărie foarte mult timp și recomand cu drag oricui dorește să-și facă viața în bucătărie un pic mai ușoară :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 HR7962/21 Robot de bucătărie cu accesorii
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 HR7962/21 Robot de bucătărie cu accesorii
AnQuta
25/05/2024
România
Versatil și util
Robotul de bucatarie Philips Food Processor HR7962/21 este o alegere foarte buna si chiar isi merita fiecare bănuț. Pana in momentul de fata, l-am folosit pentru a face aluaturi (amesteca super bine, foarte repede si aluatul se desprinde usor de recipient), creme pentru prajituri (excelent, scurteaza foarte mult timpul de gatire), albus de ou pt prajituri (aereaza excelent, este mai bun decat orice mixer folosit). Pe langa asta, am mai tocat carne si iarasi, se comporta super ok. Materialul din care este facut este calitatitv, nu e mare, este usor de depozitat si de mutat fiind destul de compact. Are si patru ventuze care il tin bine de tot de orice suprafata. Minusul in acest sens, cel putin din punctul meu de vedere, este ca daca nu il prinzi din pozitia corecta, sa il ridici direct, si nu sa il tarai, il desprinzi cu greu de blat 😊)) Vitezele sunt calibrate, adica din 8 cate are, eu la aluat am ajuns sa folosesc doar 3. Si mi se pare fain ca odata ce incepi, iti si contorizeaza timpul. Nu am foarte mult timp pt a gati in general, iar robotul acesta scurteaza foarte mult timpul, totally does the job motiv pentru care il recomand!
Avantaje
Compact, Ușor de folosit, ușor de spălat
Dezavantaje
Grelut dacă trebuie sa îl muți
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 HR7962/21 Robot de bucătărie cu accesorii
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 HR7962/21 Robot de bucătărie cu accesorii
AlexFlo25
22/05/2024
România
Foarte util în bucătărie
Robotul de bucatarie Philips a fost o achizitie foarte buna pentru mine. Cu ajutorul sau, am putut gati si prepara diferite feluri de mancare mult mai rapid si eficient. Partea pentru tocat carne este foarte practica si de ajutor, mai ales pentru faptul ca cutitul este din metal. Acest lucru aduce un plus de durabilitate si eficienta. Am reusit sa pregates diferite retete de creme si aluaturi cu mare usurinta. Cremele pentru deserturi au iesit perfect mixate si texturate, mai ales crema pentru tiramisu a fost un real success, find pufoasa si cremoasa. Sunt extrem de multumit de performantele acestui robot de bucatarie si il recomand cu caldura tuturor celor care isi doresc un ajutor in bucatarie eficient si fiabil. Materialele din care este confectionat sunt de calitate si spatiul necesar depozitarii este unul redus.
Avantaje
Materiale de calitate, ușor de depozitat și curatat
Dezavantaje
Prețul poate fi un impediment
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 HR7962/21 Robot de bucătărie cu accesorii
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 HR7962/21 Robot de bucătărie cu accesorii
Testat folosind 300 g de făină universală, 14 g de unt (la temperatura camerei), 5 g de drojdie instant, 160 ml de apă (la 37 °C), frământat timp de 3 minute la viteza 3.
Testat cu 1 kg de carne de vită, cu viteza maximă a robotului de bucătărie