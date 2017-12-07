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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00

Producție oprită

Viva CollectionBlender

HR3555/00

4.9

| (48) Recenzii | 98% recomandă acest produs

Smoothie-uri mai sănătoase

Produs de înaltă performanţă, creat pentru a îmbunătăţi alimentele şi pentru a explora mai uşor o varietate mai mare de ingrediente.

Vezi toate beneficiile

Creşte-ţi doza zilnică de fructe şi legume

Smoothie-uri mai sănătoase

  • 700 W

  • ProBlend 6

  • Vas din sticlă de 2 l

Tehnologie ProBlend 6 pentru mixare fină

Tehnologie ProBlend 6 pentru mixare fină

Tehnologie ProBlend 6 pentru mixare eficientă

Motor de 900 W puternic

Motor puternic de 900 W pentru mixare uşoară.

Mai multe viteze pentru ingrediente moi şi tari

Mai multe viteze pentru ingrediente moi şi tari

Amestecă la viteze şi grade diferite, conform gamei de setări oferite.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.9

din 5

48

Recenzii

98%

recomandă acest produs

2
1

07/12/2017

România

România

Super produs! Recomand!

Arata foarte bine, functioneaza foarte bine, se spala usor.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR3556/00 Blender

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR3556/00 Blender

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Elégedett vagyok a termékkel.

Ár-érték arányban kiváló, könnyű használni és tisztítani is, nagy segítség a konyhában.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR3555/00 Turmixgép

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR3555/00 Turmixgép

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Régóta szerettem volna venni magamnak egy jó turmixgépet,de sosem találtam az igazit,addig amíg ezt a típust meg nem láttam. Rögtön beleszerettem és azóta sem bántam meg ,hogy erre a gépre esett a választásom. Mindent tud ami a leírásában szerepel. Könnyű a kezelése,nagyon praktikus a kisebb pohár (kulacs) hozzá,mivel rögtön már abban elkészíthető az elvinni való turmix,nincs felesleges mosogatás,illetve a maradék jól tárolható benne a hűtőbe. Kicsit lehetne halkabb.,de ez nem von le az értékéből semmit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR3556/00 Turmixgép

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR3556/00 Turmixgép

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