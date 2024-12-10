ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Daily Collection Vasul blenderului

Producție oprită

Asistență

Daily CollectionVasul blenderului

HR2905/00

Daily Collection Vasul blenderului

Producție oprită

Accesează magazinul

Înregistrează-ți produsul

Obține garanția extinsă

Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).

Înscrieprodusul

Manuale şi documentaţie

Vas din plastic de 1,5 l cu lamă în 5 colţuri pentru blender, pentru a prepara rezultate finale perfecte pentru smoothie-uri, supe, sosuri, milkshake-uri şi multe altele.

  • PDF fişier
  • 10 December 2024