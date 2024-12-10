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Daily Collection Vasul blenderului
Producție oprită
Asistență
HR2905/00
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Vas din plastic de 1,5 l cu lamă în 5 colţuri pentru blender, pentru a prepara rezultate finale perfecte pentru smoothie-uri, supe, sosuri, milkshake-uri şi multe altele.