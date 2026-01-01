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Producție oprită
HR2905/00
Vas suplimentar cu lamă în 5 colţuri pentru blender
Vas din plastic de 1,5 l cu lamă în 5 colţuri pentru blender, pentru a prepara rezultate finale perfecte pentru smoothie-uri, supe, sosuri, milkshake-uri şi multe altele.
1,5 l
Cu garanţie universală de 2 ani.
Toate componentele demontabile pot fi curăţate în maşina de spălat vase.
Noul mâner are o poziţie de prindere cu degetul mare pentru menţinerea şi transportarea uşoară a vasului.
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