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  • Vas suplimentar cu lamă în 5 colţuri pentru blender
  • Vas suplimentar cu lamă în 5 colţuri pentru blender
  • Vas suplimentar cu lamă în 5 colţuri pentru blender
  • Vas suplimentar cu lamă în 5 colţuri pentru blender
  • Vas suplimentar cu lamă în 5 colţuri pentru blender
  • Vas suplimentar cu lamă în 5 colţuri pentru blender

Producție oprită

Daily CollectionVasul blenderului

HR2905/00

Vas suplimentar cu lamă în 5 colţuri pentru blender

Vas din plastic de 1,5 l cu lamă în 5 colţuri pentru blender, pentru a prepara rezultate finale perfecte pentru smoothie-uri, supe, sosuri, milkshake-uri şi multe altele.

Vezi toate beneficiile

Vas suplimentar cu lamă în 5 colţuri pentru blender

  • 1,5 l

2 ani garanţie

2 ani garanţie

Cu garanţie universală de 2 ani.

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Toate componentele demontabile pot fi curăţate în maşina de spălat vase.

Mâner confortabil pentru degetul mare

Mâner confortabil pentru degetul mare

Noul mâner are o poziţie de prindere cu degetul mare pentru menţinerea şi transportarea uşoară a vasului.

Specificaţii tehnice

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