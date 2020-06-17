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Producție oprită
Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde
Un storcător de citrice strălucitor şi plin de culori, cu un separator de pulpă reglabil pentru a ajusta cantitatea de pulpă din suc în funcţie de preferinţele personale.
25W, 0,6L
Pentru suc limpede sau cu pulpă.
Graţie designului său foarte compact, aparatul poate fi depozitat cu uşurinţă în spaţii mici şi dulapuri.
4.3
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
siky 1
17/06/2020
Česká republika
Snadné čištění
Lis je výhodný pro své jednoduché čištění - na štávu z pomerančů je dostačující
Avantaje
Je skladný
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-06-17
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-06-17
siky 1
14/07/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
Výrobek splnil moje očekávání
Lis na citrusy mě vyhovuje - snadná manipulace - rychlé čištění
Avantaje
jednoduché čištění
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-07-14
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-07-14
siky
07/03/2017
Česká republika
Cumpărător verificat
Dobrý pomocník
Jednoduché použití a snadné čištění. Já používám denně na 2 dcl štávy 2 ks pomeranče - za minutu hotovo.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR2744/80 Lis na citrusy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR2744/80 Lis na citrusy