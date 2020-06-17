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  • Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde
  • Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde
  • Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde
  • Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde

Producție oprită

Storcător de citrice

HR2744/80

4.3

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde

Un storcător de citrice strălucitor şi plin de culori, cu un separator de pulpă reglabil pentru a ajusta cantitatea de pulpă din suc în funcţie de preferinţele personale.

Vezi toate beneficiile

Puteţi opta pentru un suc limpede sau cu pulpă

Bucuraţi-vă de un suc proaspăt în câteva secunde

  • 25W, 0,6L

Separator de pulpă

Separator de pulpă

Pentru suc limpede sau cu pulpă.

Design compact de dimensiuni mici

Graţie designului său foarte compact, aparatul poate fi depozitat cu uşurinţă în spaţii mici şi dulapuri.

Depozitare a cablului

Depozitare a cablului

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

17/06/2020

Česká republika

Česká republika

Snadné čištění

Lis je výhodný pro své jednoduché čištění - na štávu z pomerančů je dostačující

Avantaje

Je skladný

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-06-17

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-06-17

14/07/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Výrobek splnil moje očekávání

Lis na citrusy mě vyhovuje - snadná manipulace - rychlé čištění

Avantaje

jednoduché čištění

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-07-14

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-07-14

07/03/2017

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Dobrý pomocník

Jednoduché použití a snadné čištění. Já používám denně na 2 dcl štávy 2 ks pomeranče - za minutu hotovo.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HR2744/80 Lis na citrusy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HR2744/80 Lis na citrusy

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