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  • Suc proaspăt stors cu ușurință

Producție oprită

Daily CollectionPresă de citrice

HR2737/70

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Suc proaspăt stors cu ușurință

Cu această presă de citrice de la Philips puteţi pregăti în casă delicioase sucuri de citrice. Graţie designului său compact, presa pentru citrice poate fi depozitată cu uşurinţă şi toate componentele se pot spăla în maşina de spălat vase, ceea ce ajută la economisirea timpului de spălare.

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Presă compactă pentru citrice care poate fi spălată la maşină

Suc proaspăt stors cu ușurință

  • 0,4 l

  • 25 W

  • Derulare automată înapoi

  • Sistem stocare cablu

Sistem depozitare cablu

Sistem depozitare cablu

Design compact de dimensiuni mici

Graţie designului său foarte compact, aparatul poate fi depozitat cu uşurinţă în spaţii mici şi dulapuri.

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

01/09/2013

Polska

Polska

polecam

stożek, który obraca się w owocu mógłby mieć ostrzejsze kanty i czubek oraz sam wirnik mógłby kręcic się trochę szybciej

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów

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