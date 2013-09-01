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Producție oprită
Suc proaspăt stors cu ușurință
Cu această presă de citrice de la Philips puteţi pregăti în casă delicioase sucuri de citrice. Graţie designului său compact, presa pentru citrice poate fi depozitată cu uşurinţă şi toate componentele se pot spăla în maşina de spălat vase, ceea ce ajută la economisirea timpului de spălare.
0,4 l
25 W
Derulare automată înapoi
Sistem stocare cablu
Graţie designului său foarte compact, aparatul poate fi depozitat cu uşurinţă în spaţii mici şi dulapuri.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Adam1304
01/09/2013
Polska
polecam
stożek, który obraca się w owocu mógłby mieć ostrzejsze kanty i czubek oraz sam wirnik mógłby kręcic się trochę szybciej
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów