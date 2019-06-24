Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Tocare de înaltă performanţă, design ultra compact
Această maşină de tocat carne compactă Philips este concepută pentru a-ţi economisi un spaţiu semnificativ în bucătărie, atât în timpul utilizării cât şi al depozitării. În acelaşi timp, poţi toca în cantităţi mari, graţie motorului robust şi cuplajului din metal.
Putere nominală 450 W
Putere maximă 1600 W
1,7 kg/min
Putere nominală 450 W, putere maximă 1600 W pentru a toca rapid şi uşor.
Capacitate de tocare de până la 1,7 kg într-un minut.
.
4.3
din 5
30
Recenzii
86%
recomandă acest produs
VICTOR69
24/06/2019
România
Foarte buna!
Sunt foarte multumit! Sotia care a folosit-o a avut numai cuvinte de lauda!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat
Mario96
08/05/2019
România
Ușor de folosit
Merge bine,până acum a tocat tot ce am avut nevoie deși nu a trebuit să o folosesc foarte des dar de sărbători când am nevoie sa toc mai multe,incercati sa nu o solicitați prea mult dar în rest o recomand.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR2709/20 Maşină de tocat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR2709/20 Maşină de tocat
Sebyk
07/05/2019
România
Super tocător!
Un produs extraordinar din toate punctele de vedere. Usor de asamblat,curățat și extrem de fiabil.Recomand tuturor!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2721/00 Maşină de tocat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2721/00 Maşină de tocat