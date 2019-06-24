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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/30
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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Meat mincer
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/30
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Meat mincer HR2713/30
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Meat mincer

Producție oprită

Daily CollectionMaşină de tocat

HR2713/30

4.3

| (30) Recenzii | 86% recomandă acest produs

Tocare de înaltă performanţă, design ultra compact

Această maşină de tocat carne compactă Philips este concepută pentru a-ţi economisi un spaţiu semnificativ în bucătărie, atât în timpul utilizării cât şi al depozitării. În acelaşi timp, poţi toca în cantităţi mari, graţie motorului robust şi cuplajului din metal.

Vezi toate beneficiile

Cu motor puternic pt capacitate de max 1,7 kg/min

Tocare de înaltă performanţă, design ultra compact

  • Putere nominală 450 W

  • Putere maximă 1600 W

  • 1,7 kg/min

Motor puternic cu putere nominală 450 W şi putere maximă 1600 W

Motor puternic cu putere nominală 450 W şi putere maximă 1600 W

Putere nominală 450 W, putere maximă 1600 W pentru a toca rapid şi uşor.

Capacitate de tocare de până la 1,7 kg într-un minut

Capacitate de tocare de până la 1,7 kg într-un minut

Capacitate de tocare de până la 1,7 kg într-un minut.

2 discuri de măcinare igienice din oţel inoxidabil (5, 8 mm)

2 discuri de măcinare igienice din oţel inoxidabil (5, 8 mm)

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Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

30

Recenzii

86%

recomandă acest produs

2

24/06/2019

România

România

Foarte buna!

Sunt foarte multumit! Sotia care a folosit-o a avut numai cuvinte de lauda!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat

08/05/2019

România

România

Ușor de folosit

Merge bine,până acum a tocat tot ce am avut nevoie deși nu a trebuit să o folosesc foarte des dar de sărbători când am nevoie sa toc mai multe,incercati sa nu o solicitați prea mult dar în rest o recomand.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR2709/20 Maşină de tocat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR2709/20 Maşină de tocat

07/05/2019

România

România

Super tocător!

Un produs extraordinar din toate punctele de vedere. Usor de asamblat,curățat și extrem de fiabil.Recomand tuturor!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2721/00 Maşină de tocat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR2721/00 Maşină de tocat

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