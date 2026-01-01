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  • Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi
  • Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi

Producție oprită

Daily CollectionBlender

HR2058/01

Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi

Doar Philips îţi oferă un blender fiabil şi durabil, cu o performanţă excelentă, pentru a prepara smoothie-uri şi sosuri fine, condimente bine măcinate şi gheaţă zdrobită

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Cu 450 W şi protecţie împotriva supraîncălzirii motorului4

Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi

  • 450 W

  • Vas din plastic de 1,25 l

  • Lamă din oţel inoxidabil în 4 stele

  • cu 2 râşniţe

Vas din plastic rezistent

Vas din plastic rezistent

Evită spargerea cu acest vas din plastic ranforsat. Vasul de 1,5 litri are o capacitate de lucru de 1,25 litri.

Lamă din oţel inoxidabil în 4 stele

Lamă din oţel inoxidabil în 4 stele

Lama din oţel inoxidabil în 4 stele pentru procesare şi amestecare eficiente. Lama cu design nou va amesteca şi tăia ingrediente moi şi tari şi va prepara smoothie-uri şi sosuri perfecte pentru tine şi familia ta.

1 viteză şi impuls atât pentru ingredientele moi, cât şi pentru cele tari, cum ar fi gheaţa

1 viteză pentru amestecare puternică şi impuls pentru zdrobirea gheţii.

Specificaţii tehnice

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