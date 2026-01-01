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Producție oprită
HR2058/00
Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi
Doar Philips îţi oferă un blender fiabil şi durabil, cu o performanţă excelentă, pentru a prepara smoothie-uri şi sosuri fine, condimente bine măcinate şi gheaţă zdrobită
450 W
Vas din plastic de 1,25 l
Lamă din oţel inoxidabil în 4 stele
cu 2 râşniţe
Evită spargerea cu acest vas din plastic ranforsat. Vasul de 1,5 litri are o capacitate de lucru de 1,25 litri.
Lama din oţel inoxidabil în 4 stele pentru procesare şi amestecare eficiente. Lama cu design nou va amesteca şi tăia ingrediente moi şi tari şi va prepara smoothie-uri şi sosuri perfecte pentru tine şi familia ta.
1 viteză pentru amestecare puternică şi impuls pentru zdrobirea gheţii.
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