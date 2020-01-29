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  • Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi
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  • Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi
  • Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi
  • Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi
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  • Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi
  • Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi

Producție oprită

Daily CollectionBlender

HR2056/90

4.7
| (49) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi
Doar Philips îţi oferă un blender fiabil şi durabil, cu o performanţă excelentă, pentru a prepara smoothie-uri şi sosuri fine, condimente bine măcinate şi gheaţă zdrobită
Vezi toate beneficiile

Cu 450 W şi protecţie împotriva supraîncălzirii motorului

Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi

  • 450 W

  • Vas din plastic de 1 l

  • Lamă din oţel inoxidabil în 4 stele

  • cu râşniţă

Vas din plastic rezistent

Vas din plastic rezistent

Evită spargerea cu acest vas din plastic ranforsat. Vasul de 1,2 litri are o capacitate de lucru de 1 litru.

Lamă din oţel inoxidabil în 4 stele

Lamă din oţel inoxidabil în 4 stele

Lama din oţel inoxidabil în 4 stele pentru procesare şi amestecare eficiente. Lama cu design nou va amesteca şi tăia ingrediente moi şi tari şi va prepara smoothie-uri şi sosuri perfecte pentru tine şi familia ta.

1 viteză şi impuls atât pentru ingredientele moi, cât şi pentru cele tari, cum ar fi gheaţa

1 viteză pentru amestecare puternică şi impuls pentru zdrobirea gheţii.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.7

din 5

49

Recenzii

98%

recomandă acest produs

3
1

29/01/2020

România

România

Excelent!

Am fost intotdeauna multumita de produsele Philips, asta m-a indemnat sa achizitionez si blenderul. Sunt extrem de multumita, marunteste foarte bine si produsele finale sunt foarte fine. Imi isureaza si scurteaza procesul de gatire intotdeauna, iar sucurile delicioase facute cu el sunt acum parte din rutina familiei. Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender Daily Collection HR2052/90

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender Daily Collection HR2052/90

29/01/2020

România

România

Mixeaza bine si repede

Am fost surprinsa sa constat cat de bine si de repede mixeaza un produs de acest pret. Nu am avut nevoie sa folosesc butonul de impuls, pentru ca nu am folosit gheata. Sunt multumita.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender Daily Collection HR2052/90

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender Daily Collection HR2052/90

21/01/2020

România

România

Puternic dar nu foarte silentios

Comparatia e facuta cu fostul blender de la robotul de bucatarie pe care il aveam. Pe scurt: Mult mai puternic Imi place ca are spatiu intre lame si baza paharului (nu se aduna acolo ce procesezi) Mi s-a parut destul de firav sistemul de blocare al paharului Cablul ar fi fost dragut sa fie putin mai lung, pt ca majoritatea au multe unelte pe blatul de lucru... Nu este foarte silentios, aduca pt cineva care are copil mic, s-ar putea sa se trezeasca avand in vedere ca puterea nu e ajustabila.. All in all si-a facut treaba cu brio cu niste migdale. O sa revin cu niste poze. As da 9 pt ca e cablul prea scurt si nu e destul de silentios.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender Daily Collection HR2052/90

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender Daily Collection HR2052/90

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