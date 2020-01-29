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Producție oprită
450 W
Vas din plastic de 1 l
Lamă din oţel inoxidabil în 4 stele
cu râşniţă
Evită spargerea cu acest vas din plastic ranforsat. Vasul de 1,2 litri are o capacitate de lucru de 1 litru.
Lama din oţel inoxidabil în 4 stele pentru procesare şi amestecare eficiente. Lama cu design nou va amesteca şi tăia ingrediente moi şi tari şi va prepara smoothie-uri şi sosuri perfecte pentru tine şi familia ta.
1 viteză pentru amestecare puternică şi impuls pentru zdrobirea gheţii.
4.7
din 5
49
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Ioana Popa
29/01/2020
România
Excelent!
Am fost intotdeauna multumita de produsele Philips, asta m-a indemnat sa achizitionez si blenderul. Sunt extrem de multumita, marunteste foarte bine si produsele finale sunt foarte fine. Imi isureaza si scurteaza procesul de gatire intotdeauna, iar sucurile delicioase facute cu el sunt acum parte din rutina familiei. Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender Daily Collection HR2052/90
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender Daily Collection HR2052/90
GeorgianaGeorgi
29/01/2020
România
Mixeaza bine si repede
Am fost surprinsa sa constat cat de bine si de repede mixeaza un produs de acest pret. Nu am avut nevoie sa folosesc butonul de impuls, pentru ca nu am folosit gheata. Sunt multumita.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender Daily Collection HR2052/90
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender Daily Collection HR2052/90
Baigli90
21/01/2020
România
Puternic dar nu foarte silentios
Comparatia e facuta cu fostul blender de la robotul de bucatarie pe care il aveam. Pe scurt: Mult mai puternic Imi place ca are spatiu intre lame si baza paharului (nu se aduna acolo ce procesezi) Mi s-a parut destul de firav sistemul de blocare al paharului Cablul ar fi fost dragut sa fie putin mai lung, pt ca majoritatea au multe unelte pe blatul de lucru... Nu este foarte silentios, aduca pt cineva care are copil mic, s-ar putea sa se trezeasca avand in vedere ca puterea nu e ajustabila.. All in all si-a facut treaba cu brio cu niste migdale. O sa revin cu niste poze. As da 9 pt ca e cablul prea scurt si nu e destul de silentios.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender Daily Collection HR2052/90
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender Daily Collection HR2052/90