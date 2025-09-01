Căutare termeni
HR2040/00
Blender puternic pentru smoothie-uri de zi cu zi
Conceput pentru a-ţi simplifica mixarea zilnică, cu o putere de 350 W şi lame performante, procesează fără efort toate ingredientele, chiar şi gheaţa. Un amestec fin în cel mai scurt timp şi cu efort minim.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Blender
Amestecă-ţi smoothie-urile zilnice fără efort, datorită motorului puternic de 350 W. Savurează băuturile tale fine, fără bucăţi, într-o clipită!
Controlează cât de repede şi de fin vrei să mixezi ingredientele, cu cele două setări de viteză şi prepară smoothie-uri perfecte de fiecare dată.
Indiferent dacă prepari un sos din legume sau un smoothie sănătos, mini-blenderul tău poate face faţă provocării. De la kiwi la cuburi de gheaţă, procesează fin şi zdrobeşte chiar şi ingrediente dure.
Savurează-ţi smoothie-urile oriunde mergi, datorită paharului portabil. Doar amestecă smoothie-ul, închide capacul şi pleacă!
Datorită designului său compact şi modern, poţi depozita mini blenderul pe blatul din bucătărie pentru a-l menţine aproape chiar şi în zilele agitate.
Nu îţi face griji cu privire la curăţare în timp ce îţi pregăteşti smoothie-ul. Atât vasul, cât şi lamele, pot fi spălate în maşina de spălat vase.
Lamele durabile din oţel inoxidabil rămân ascuţite pentru mai mult timp şi fără rugină şi murdărie.
Explorează restul instrumentelor noastre esenţiale de bucătărie şi creează-ţi un set de bucătărie cu acelaşi design care oferă performanţă de lungă durată.
Şi, ca o asigurare suplimentară, blenderul vine cu o garanţie de 2 ani.
