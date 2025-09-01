Căutare termeni

      Seria 1000 Blender

      HR2040/00

      Blender puternic pentru smoothie-uri de zi cu zi

      Conceput pentru a-ţi simplifica mixarea zilnică, cu o putere de 350 W şi lame performante, procesează fără efort toate ingredientele, chiar şi gheaţa. Un amestec fin în cel mai scurt timp şi cu efort minim.

      Seria 1000 Blender

      Blender puternic pentru smoothie-uri de zi cu zi

      Instrumentul tău esenţial în bucătărie.

      • Motor de 350 Waţi
      • Pahar portabil de 0,6 l
      • Zdrobeşte gheaţa şi ingredientele dure
      • Componente lavabile în maşină
      350 Waţi pentru o amestecare fină oricând

      350 Waţi pentru o amestecare fină oricând

      Amestecă-ţi smoothie-urile zilnice fără efort, datorită motorului puternic de 350 W. Savurează băuturile tale fine, fără bucăţi, într-o clipită!

      Două setări de viteză pentru mixare fină

      Două setări de viteză pentru mixare fină

      Controlează cât de repede şi de fin vrei să mixezi ingredientele, cu cele două setări de viteză şi prepară smoothie-uri perfecte de fiecare dată.

      Zdrobeşte gheaţă şi alte ingrediente dure

      Zdrobeşte gheaţă şi alte ingrediente dure

      Indiferent dacă prepari un sos din legume sau un smoothie sănătos, mini-blenderul tău poate face faţă provocării. De la kiwi la cuburi de gheaţă, procesează fin şi zdrobeşte chiar şi ingrediente dure.

      Cană înaltă pentru călătorii

      Cană înaltă pentru călătorii

      Savurează-ţi smoothie-urile oriunde mergi, datorită paharului portabil. Doar amestecă smoothie-ul, închide capacul şi pleacă!

      Design compact de 10,8 cm.

      Design compact de 10,8 cm.

      Datorită designului său compact şi modern, poţi depozita mini blenderul pe blatul din bucătărie pentru a-l menţine aproape chiar şi în zilele agitate.

      Lavabile la maşina de spălat vase

      Lavabile la maşina de spălat vase

      Nu îţi face griji cu privire la curăţare în timp ce îţi pregăteşti smoothie-ul. Atât vasul, cât şi lamele, pot fi spălate în maşina de spălat vase.

      Lame durabile din oţel inoxidabil

      Lame durabile din oţel inoxidabil

      Lamele durabile din oţel inoxidabil rămân ascuţite pentru mai mult timp şi fără rugină şi murdărie.

      Uneltele esenţiale pentru bucătărie

      Uneltele esenţiale pentru bucătărie

      Explorează restul instrumentelor noastre esenţiale de bucătărie şi creează-ţi un set de bucătărie cu acelaşi design care oferă performanţă de lungă durată.

      Garanţie de 2 ani

      Garanţie de 2 ani

      Şi, ca o asigurare suplimentară, blenderul vine cu o garanţie de 2 ani.

      Specificaţii tehnice

      • Specificaţie generală

        Materialul principal
        Plastic
        Materialul secundar
        Metal
        Setări preprogramate
        Nu
        Funcţii
        Amestecare
        Tip de produs
        Miniblender
        Număr de porţii
        2
        Sistem anti-alunecare
        Da
        Interfaţă
        Buton cu apăsare
        Lungime cablu
        0,85 m
        Depozitare a cablului
        Nu
        Comutator de pornire/oprire integrat
        Da
        Termostat reglabil
        Nu
        Lumină puternică
        Nu
        Componente lavabile în maşină
        Da
        Indicator nivel de capacitate
        Da
        Material vas
        Plastic PP
        Materialul lamei
        Oţel inoxidabil
        Rotaţii pe minut (RPM)
        25000
        Fără BPA
        Da
        Funcţia Pulse
        Da
        Lame detaşabile
        Da
        Capacitatea de a zdrobi gheaţa
        Da
        Capacitatea de a amesteca ingrediente fierbinţi
        Nu
        Carte de bucate
        Nu
        Nivel de zgomot (standard)
        Lc = 86 dB (A)
        Garanţie
        2
        Compatibil cu Hrană uscată
        Nu
        Funcţionalitate de auto-curăţare
        Nu

      • Specificaţii tehnice

        Putere
        350 W
        Tensiune
        230 V
        Frecvenţă
        50 Hz
        Număr în pachet
        1
        Produs baterie
        Nu
        Clasă de eficienţă energetică
        Nu

      • Compatibilitate

        Accesorii incluse 1
        Capacul recipientului on-the-go
        Accesorii conexe 1
        DFU
        Accesorii conexe 2
        Card de garanţie

      • Caracteristică de siguranţă

        Certificare de siguranţă
        Da

      • Greutate şi dimensiuni

        Lungime produs
        10,8 cm
        Lăţime produs
        10,8 cm
        Înălţime produs
        36,2 cm
        Greutate produs
        1,017 cm
        Lungime ambalaj
        14,1 cm
        Lăţime ambalaj
        23,1 cm
        Înălţime ambalaj
        25,1 cm
        Greutate ambalaj
        1,38 kg

      • Rezistenţă

        Carcasă
        100% materiale reciclate
        Manual de utilizare
        100% materiale reciclate

      • Ţara de origine

        Fabricat în
        China

      Recenzii

