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Informații de legalitate

  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.
  • Suc maxim. Bătăi de cap minime.

Producție oprită

Viva CollectionStorcător

HR1863/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Suc maxim. Bătăi de cap minime.
Acest storcător de la Philips extrage şi mai mult suc din fructele şi legumele dvs. Curăţarea se poate face într-un minut graţie tehnologiei revoluţionare „QUICKClean”. Savuraţi plăcerea unui suc sănătos, preparat acasă!
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Produse compatibile
Viva Collection

Viva Collection
Clemă (incl. balama)

CP0338/01

Viva Collection

Viva Collection
Corpul împingătorului

CP1322/01

Viva Collection

Viva Collection
Capac împingător

CP1323/01

Viva Collection

Viva Collection
Capac împingător

CP1325/01

Viva Collection

Viva Collection
Vas de colectare a sucului, incl. inel de etanşare

CP1337/01

Viva Collection

Viva Collection
Duză de scurgere pentru storcător

CP1338/01

Viva Collection

Viva Collection
Recipient pentru pulpă de fructe

CP1339/01

Viva Collection

Viva Collection
Capac pentru storcător

CP1341/01

Colecţia Viva

Colecţia Viva
Capac pentru storcătorul de fructe

CP9364/01

Viva Collection

Viva Collection
Sită pentru storcător

CP9367/01

Până la 2 l de suc dintr-o mişcare şi curăţă într-un minut

Suc maxim. Bătăi de cap minime.

  • Curăţare rapidă

  • Tub XL de 2 l

  • 700 W

Tehnologie QuickClean

Tehnologie QuickClean

Storcătorul Philips este conceput să fie curăţat uşor mulţumită tehnologiei QuickClean. Curăţarea se poate face acum într-un minut graţie recipientului integrat pentru pulpă şi suprafeţelor netede.

Doar toarnă apă pentru o curăţare prealabilă rapidă

Doar toarnă apă pentru o curăţare prealabilă rapidă

Funcţia unică de pre-curăţare de la Philips îţi permite să clăteşti rapid storcătorul între diferitele sucuri sau după stoarcere. Turnând apă în elementul de împingere, poţi crea o fântână de apă în aparat, care elimină fibrele nedorite.

Pulpa cade în mod natural într-un singur recipient

Pulpa cade în mod natural într-un singur recipient

Datorită formei rotunde, fără multe colţuri, resturile sunt colectate în recipientul pentru pulpă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую всем!!!

Когда наша семья пришла к здоровому питанию-встал вопрос покупки соковыжималки. Яблочный, морковный, свекольный, тыквенный с лимоном, капустный, виноградный, апельсиновый, грейпфрутовый, сельдереевый. Быстро разбирается, легко моется, занимает мало места.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1863/00 Соковижималка

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1863/00 Соковижималка

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