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Producție oprită
CP0338/01
CP1322/01
CP1323/01
CP1325/01
CP1337/01
CP1338/01
CP1339/01
CP1341/01
CP9364/01
CP9367/01
Curăţare rapidă
Tub XL de 2 l
700 W
Storcătorul Philips este conceput să fie curăţat uşor mulţumită tehnologiei QuickClean. Curăţarea se poate face acum într-un minut graţie recipientului integrat pentru pulpă şi suprafeţelor netede.
Funcţia unică de pre-curăţare de la Philips îţi permite să clăteşti rapid storcătorul între diferitele sucuri sau după stoarcere. Turnând apă în elementul de împingere, poţi crea o fântână de apă în aparat, care elimină fibrele nedorite.
Datorită formei rotunde, fără multe colţuri, resturile sunt colectate în recipientul pentru pulpă.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Natatenia1980
10/04/2019
Україна
Рекомендую всем!!!
Когда наша семья пришла к здоровому питанию-встал вопрос покупки соковыжималки. Яблочный, морковный, свекольный, тыквенный с лимоном, капустный, виноградный, апельсиновый, грейпфрутовый, сельдереевый. Быстро разбирается, легко моется, занимает мало места.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1863/00 Соковижималка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HR1863/00 Соковижималка