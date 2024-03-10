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Informații de legalitate
Procesarea alimentelor
Toate seriile
Storcător
Producție oprită
Asistență
HR1821/70
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User Manual Philips Juicer
Cu acest storcător Philips puteţi prepara cu uşurinţă suc proaspăt delicios. Şi datorită designului său compact, este foarte uşor de depozitat.
Daily CollectionCapac pentru storcătorul de fructe
Daily CollectionSită pentru storcător
Duză de scurgere pentru storcător
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