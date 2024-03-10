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Storcător

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Asistență

Storcător

HR1821/70

Storcător

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

User Manual Philips Juicer

  • PDF fişier, 868.4 kB
  • 10 March 2024

Cu acest storcător Philips puteţi prepara cu uşurinţă suc proaspăt delicios. Şi datorită designului său compact, este foarte uşor de depozitat.

  • PDF fişier
  • 31 March 2024

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