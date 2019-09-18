Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Suc preparat uşor în casă
Cu acest storcător Philips puteţi prepara cu uşurinţă suc proaspăt delicios. Şi datorită designului său compact, este foarte uşor de depozitat.
220 W
0,5 L
Alb-albastru
Storcătorul Philips are un filtru cu micro-sită pentru a se obţine mai mult suc.
Graţie designului său foarte compact, aparatul poate fi depozitat cu uşurinţă în spaţii mici şi dulapuri.
Preparare continuă a sucului, utilizând recipientul de 500 ml pentru pulpă.
4.8
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
MONICA33
18/09/2019
România
IL ADOR
AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Storcător HR1821/10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Storcător HR1821/10
Васелина
25/08/2020
Україна
Маленький помічник
Отримала у подарунок .Займає мало місця, виконує свої функції на ура. Легкий у використанні та легко миється.
Avantaje
Займає мало місця
Dezavantaje
Немає
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR1821/70 Соковижималка
Date of Use 2018-08-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR1821/70 Соковижималка
Date of Use 2018-08-25
oberst155
07/08/2019
Україна
Навіть довелося гарбуз на сік робити, і цей виріб витримав!!Гарбуз дуже твердий щоб віджимати.
Основне для мене було, щоб такий виріб був стабільний у роботі, щоб витримам навантаження. Пройшов тестування на відмінно, бо навіть з гарбуза зміг зробити сік!! Був момент коли верхня кришка вискочила через навантаження від гарбуза, але з легкістю все зібрав і повернув назад, все працювало без проблем. Дуже задоволений цим виробом і взагалі брендом Philips. Також маю для стрижки прилад також цього бренду,прекрасно служить і працює. Благодарю вас і нехай вас Господь благословить!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR1821/70 Соковижималка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HR1821/70 Соковижималка