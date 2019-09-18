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  • Suc preparat uşor în casă
  • Suc preparat uşor în casă
  • Suc preparat uşor în casă
  • Suc preparat uşor în casă
  • Suc preparat uşor în casă
  • Suc preparat uşor în casă

Producție oprită

Storcător

HR1821/70

4.8

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Suc preparat uşor în casă

Cu acest storcător Philips puteţi prepara cu uşurinţă suc proaspăt delicios. Şi datorită designului său compact, este foarte uşor de depozitat.

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Storcător: Uşor de servit. Uşor de depozitat

Suc preparat uşor în casă

  • 220 W

  • 0,5 L

  • Alb-albastru

Filtru cu micro-sită pentru mai mult suc

Filtru cu micro-sită pentru mai mult suc

Storcătorul Philips are un filtru cu micro-sită pentru a se obţine mai mult suc.

Design compact de dimensiuni mici

Design compact de dimensiuni mici

Graţie designului său foarte compact, aparatul poate fi depozitat cu uşurinţă în spaţii mici şi dulapuri.

Preparare continuă a sucului, utilizând recipientul de 500 ml pentru pulpă

Preparare continuă a sucului, utilizând recipientul de 500 ml pentru pulpă

Preparare continuă a sucului, utilizând recipientul de 500 ml pentru pulpă.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

18/09/2019

România

România

IL ADOR

AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Storcător HR1821/10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Storcător HR1821/10

25/08/2020

Україна

Україна

Маленький помічник

Отримала у подарунок .Займає мало місця, виконує свої функції на ура. Легкий у використанні та легко миється.

Avantaje

Займає мало місця

Dezavantaje

Немає

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HR1821/70 Соковижималка

Date of Use 2018-08-25

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HR1821/70 Соковижималка

Date of Use 2018-08-25

07/08/2019

Україна

Україна

Навіть довелося гарбуз на сік робити, і цей виріб витримав!!Гарбуз дуже твердий щоб віджимати.

Основне для мене було, щоб такий виріб був стабільний у роботі, щоб витримам навантаження. Пройшов тестування на відмінно, бо навіть з гарбуза зміг зробити сік!! Був момент коли верхня кришка вискочила через навантаження від гарбуза, але з легкістю все зібрав і повернув назад, все працювало без проблем. Дуже задоволений цим виробом і взагалі брендом Philips. Також маю для стрижки прилад також цього бренду,прекрасно служить і працює. Благодарю вас і нехай вас Господь благословить!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HR1821/70 Соковижималка

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HR1821/70 Соковижималка

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