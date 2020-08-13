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Producție oprită
650 W, bară din metal
ProMix
Pahar de 0,5 l, tocător
2 viteze inclusiv Turbo
Cu ajutorul bolului de 0,5 l, poţi măsura ingredientele pentru reţetele tale şi totodată amesteca supe, piureuri sau shake-uri.
Cu ajutorul sistemului de eliberare cu 2 butoane al mixerului de mână de la Philips, este uşor să demontezi bara pentru amestecare pentru o curăţare facilă.
Cu ajutorul motorului puternic de 650 de Waţi, poate fi amestecat aproape orice tip de ingredient.
Premii
4.5
din 5
8
Recenzii
88%
recomandă acest produs
bmw750
13/08/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
Vynikající!!!
Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá
Avantaje
Design,funkčnost
Dezavantaje
Menší nádobka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Rekyne24
09/08/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
Výrobek je multifunkční
Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.
Avantaje
Funkčnost, rychlost, kvalita
Dezavantaje
nevím
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Veselka44
03/07/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
Nezbytná součást domácnosti
zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající
Avantaje
dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena
Dezavantaje
trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér