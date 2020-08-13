ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Mai multă putere pentru rezultate mai fine
  • Mai multă putere pentru rezultate mai fine
  • Mai multă putere pentru rezultate mai fine
  • Mai multă putere pentru rezultate mai fine
  • Mai multă putere pentru rezultate mai fine
  • Mai multă putere pentru rezultate mai fine

Producție oprită

Daily CollectionBlender de mână

HR1623/00

4.5
| (8) Recenzii | 88% recomandă acest produs

1 premiu

Mai multă putere pentru rezultate mai fine
Mixerul de mână Philips combină puterea de 650 waţi, tehnologia de amestecare ProMix şi funcţia Turbo, pentru rezultate fine, chiar şi pentru aplicaţii dificile. Acum este echipat şi cu un tocător compact pentru ceapă tocată fin, plante aromatice şi brânză Parmezan.
Vezi toate beneficiile

Mixer de mână ProMix de 650 W cu funcţie turbo

Mai multă putere pentru rezultate mai fine

  • 650 W, bară din metal

  • ProMix

  • Pahar de 0,5 l, tocător

  • 2 viteze inclusiv Turbo

Bol de măsurare pentru blender de mână, de 0,5 l

Bol de măsurare pentru blender de mână, de 0,5 l

Cu ajutorul bolului de 0,5 l, poţi măsura ingredientele pentru reţetele tale şi totodată amesteca supe, piureuri sau shake-uri.

Sistem de eliberare cu 2 butoane pentru a demonta uşor bara blenderului

Sistem de eliberare cu 2 butoane pentru a demonta uşor bara blenderului

Cu ajutorul sistemului de eliberare cu 2 butoane al mixerului de mână de la Philips, este uşor să demontezi bara pentru amestecare pentru o curăţare facilă.

Motor puternic pentru preparare optimă a alimentelor

Motor puternic pentru preparare optimă a alimentelor

Cu ajutorul motorului puternic de 650 de Waţi, poate fi amestecat aproape orice tip de ingredient.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Premii

  • Award image VRS_AWARD-1679687

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.5

din 5

8

Recenzii

88%

recomandă acest produs

3
2
1

13/08/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Vynikající!!!

Tyčový mixér jsem použil teprve 4x a vše super.Nádobka by mohla být větší,ale zvykám si :-) .Dobře vypadá

Avantaje

Design,funkčnost

Dezavantaje

Menší nádobka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

09/08/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Výrobek je multifunkční

Tyčový mixér se velmi dobře myje, perfektní na omáčky, sekání oříšků.

Avantaje

Funkčnost, rychlost, kvalita

Dezavantaje

nevím

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Nezbytná součást domácnosti

zakoupila jsem pro mladé do nové domácnosti, určitě brzy ocení pro přípravu stravy pro prcka, nádobka i sekáček je pro tento účel akorát, výkon je dostatečný pro jemné rozsekání, rukkojeť padne příjemně do ruky, cena byla vynikající

Avantaje

dostatečný výkon, dobře se drží, skvělá cena

Dezavantaje

trochu menší nádobka se sekáčkem i mixovací nádoba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR1623/00 Tyčový mixér

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips