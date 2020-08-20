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  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
  • Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă

Producție oprită

Daily CollectionBlender de mână

HR1603/00

4.5
| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă
Mixerul de mână Philips Daily Collection combină o putere de 550 W cu un design unic al piciorului de amestecare, al accesoriului de tăiere şi al telului. Amestecă minunat supe compacte, toacă plante aromatice şi bate frişca. Gătitul sănătos nu a fost niciodată atât de uşor!
Vezi toate beneficiile

pentru supe şi frişcă amestecate perfect şi multe altele

Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă

  • 550 W, bară din plastic

  • ProMix

  • Bol de 0,5 l, tocător, tel

  • 1 viteză

Circulaţie optimă a alimentelor şi performanţă de amestecare

Circulaţie optimă a alimentelor şi performanţă de amestecare

Creată împreună cu prestigioasa Universitate din Stuttgart, Philips ProMix este o tehnologie unică, avansată, care utilizează o formă triunghiulară specifică pentru a crea un flux optim al alimentelor şi o performanţă maximă, pentru o amestecare mai rapidă şi mai consecventă.

Sistem de eliberare cu 2 butoane pentru demontarea uşoară a barei pentru blender

Sistem de eliberare cu 2 butoane pentru demontarea uşoară a barei pentru blender

Cu ajutorul sistemului de eliberare cu 2 butoane al mixerului de mână de la Philips, este uşor să demontezi bara pentru amestecare pentru o curăţare facilă.

Comutator unic

Comutator unic

Comutator unic pentru utilizare uşoară.

Specificaţii tehnice

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Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.5

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Хороший помічник

Простий, але зручний і потужний. В руці тримати зручно, легко мити і сушити. Дуже задоволена) У нас майже вся техніка Філіпс, тому рекомендую однозначно! Смузі, омлети, фруктові та овочеві пюре, коктейлі та багатоіншого тепер робити дуже просто!

Avantaje

Зручний, потужний, надійний

Dezavantaje

Не вистачає присосок на дні чаші, щоб не ковзав по столу

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

01/04/2019

Україна

Україна

Хороший блендер

Не занимает много места, но это полноценная вещь для кухни! А главное незаменимая при наличии детей)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

30/08/2020

Україна

Україна

Зручний у використанні

Користуюся блендером Philips ProMix вже майже 5 років. Тільки у моєму наборі не йшла насадка - вінчик. Дуже зручний, компактний, функціональнйй та мощний у використанні. Однак, мінусом є те, що десь через 6 місяців використання у мене чомусь перестав працювати подрібнювач.

Avantaje

так, рекомендувала

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

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  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips