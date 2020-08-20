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Producție oprită
550 W, bară din plastic
ProMix
Bol de 0,5 l, tocător, tel
1 viteză
Creată împreună cu prestigioasa Universitate din Stuttgart, Philips ProMix este o tehnologie unică, avansată, care utilizează o formă triunghiulară specifică pentru a crea un flux optim al alimentelor şi o performanţă maximă, pentru o amestecare mai rapidă şi mai consecventă.
Cu ajutorul sistemului de eliberare cu 2 butoane al mixerului de mână de la Philips, este uşor să demontezi bara pentru amestecare pentru o curăţare facilă.
Comutator unic pentru utilizare uşoară.
4.5
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
julietta_76
20/08/2020
Україна
Хороший помічник
Простий, але зручний і потужний. В руці тримати зручно, легко мити і сушити. Дуже задоволена) У нас майже вся техніка Філіпс, тому рекомендую однозначно! Смузі, омлети, фруктові та овочеві пюре, коктейлі та багатоіншого тепер робити дуже просто!
Avantaje
Зручний, потужний, надійний
Dezavantaje
Не вистачає присосок на дні чаші, щоб не ковзав по столу
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Ol4ika23
01/04/2019
Україна
Хороший блендер
Не занимает много места, но это полноценная вещь для кухни! А главное незаменимая при наличии детей)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
а-л-л-а
30/08/2020
Україна
Зручний у використанні
Користуюся блендером Philips ProMix вже майже 5 років. Тільки у моєму наборі не йшла насадка - вінчик. Дуже зручний, компактний, функціональнйй та мощний у використанні. Однак, мінусом є те, що десь через 6 місяців використання у мене чомусь перестав працювати подрібнювач.
Avantaje
так, рекомендувала
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер