ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Daily Collection Mixer vertical

Producție oprită

Asistență

Daily CollectionMixer vertical

HR1602/01

Daily Collection Mixer vertical

Producție oprită

Accesează magazinul

Înregistrează-ți produsul

Obține garanția extinsă

Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).

Înscrieprodusul

Manuale şi documentaţie

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1602/01 - English (US)

  • PDF fişier, 24.8 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Hand blender

  • PDF fişier, 896.8 kB
  • 11 March 2024

Întrebări frecvente

Piese de schimb şi accesorii

Depanare