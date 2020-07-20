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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Producție oprită

Daily CollectionMixer de mână

HR1602/00

4.5

| (54) Recenzii | 87% recomandă acest produs

2 premii

Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă

Mixerul de mână Philips Daily Collection combină o putere de 550 W cu un design unic al piciorului de amestecare şi al accesoriului pentru tăiere. Oferind rezultate ideale pentru supe şi verdeţuri tocate. Prepararea alimentelor sănătoase nu a mai fost niciodată atât de uşoară!

Vezi toate beneficiile

Pentru supe şi verdeţuri tocate amestecate perfect

Alimente sănătoase preparate în casă cu uşurinţă

  • 550 W, bară din plastic

  • ProMix

  • Bol de 0,5 l, tocător

  • 1 viteză

Circulaţie optimă a alimentelor şi performanţă de amestecare

Circulaţie optimă a alimentelor şi performanţă de amestecare

Creată împreună cu prestigioasa Universitate din Stuttgart, Philips ProMix este o tehnologie unică, avansată, care utilizează o formă triunghiulară specifică pentru a crea un flux optim al alimentelor şi o performanţă maximă, pentru o amestecare mai rapidă şi mai consecventă.

Sistem de eliberare cu 2 butoane pentru demontarea uşoară a barei pentru blender

Sistem de eliberare cu 2 butoane pentru demontarea uşoară a barei pentru blender

Cu ajutorul sistemului de eliberare cu 2 butoane al mixerului de mână de la Philips, este uşor să demontezi bara pentru amestecare pentru o curăţare facilă.

Comutator unic

Comutator unic

Comutator unic pentru utilizare uşoară.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Premii

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Recenzii

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4.5

din 5

54

Recenzii

87%

recomandă acest produs

20/07/2020

România

România

Recomand

foarte bun ca produs,550 w isi fac treaba bine, il folosim pentru a blendui mancarea bebelusului si este perfect. Il poti folosi de exemplu si pentru a toca rosiile pentru bulion sau alte tipuri de legume .

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

20/06/2019

România

România

Un produs util si practic.

Este un produs foarte util in activitatile din bucatarie, practic si usor de utilizat. Este eficient, se instaleaza repede, se intretine usor si se curata repede.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1600/00 Mixer de mână

07/05/2019

România

România

Foarte util si elegant

Acest produs este foarte util in orice bucatarie. Accesoriile diferite pot satisface pana si pe cel mai pretentios bucatar asigurand procese precum tocare, omogenizare, mixare. Butoanele cauciucate intretin o apasare ferma pe butonul de functionare. Puterea motorului este suficienta pentru fiecare componenta asociata.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1627/00 Mixer de mână

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HR1627/00 Mixer de mână

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