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Producție oprită
HR1398/81
Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
Tocătorul Philips îţi permite să toci orice doreşti. De la legume şi plante aromatice la nuci tari şi carne - toate în doar câteva secunde. Cu cele 4 lame puternice şi bolul XL, prepararea alimentelor sănătoase şi delicioase acasă nu a fost niciodată atât de uşoară!
500 W
1,5 l
Bol
4 lame
Toate accesoriile se pot spăla la maşină pentru a vă ajuta cu uşurinţă să păstraţi curat produsul versatil
Operare uşoară printr-o simplă apăsare.
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