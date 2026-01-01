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  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi
  • Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi

Producție oprită

Viva CollectionTocător

HR1398/80

Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi

Tocătorul Philips îţi permite să toci orice doreşti. De la legume şi plante aromatice la nuci tari şi carne - toate în doar câteva secunde. Cu cele 4 lame puternice şi bolul XL, prepararea alimentelor sănătoase şi delicioase acasă nu a fost niciodată atât de uşoară!

Vezi toate beneficiile

4 lame pentru a toca mai multe roşii şi ceapă

Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi

  • 500 W

  • 1,5 l

  • Bol

  • 4 lame

Lavabil în maşina de spălat vase

Lavabil în maşina de spălat vase

Toate accesoriile se pot spăla la maşină pentru a vă ajuta cu uşurinţă să păstraţi curat produsul versatil

Bol de 1,5 l pentru cantităţi mari

Bol de 1,5 l pentru cantităţi mari

Buton simplu de apăsare

Buton simplu de apăsare

Operare uşoară printr-o simplă apăsare.

Specificaţii tehnice

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  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips