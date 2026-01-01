Savuraţi alimente preparate în casă în orice zi

Tocătorul Philips îţi permite să toci orice doreşti. De la legume şi plante aromatice la nuci tari şi carne - toate în doar câteva secunde. Cu cele 4 lame puternice şi bolul XL, prepararea alimentelor sănătoase şi delicioase acasă nu a fost niciodată atât de uşoară!