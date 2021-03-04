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Producție oprită
Capete TripleTrack
Pentru PowerTouch (PT9xx)
Pentru AquaTouch (AT9xx)
Pentru HQ81xx, HQ82xx
Capetele de schimb HQ9 sunt compatibile cu aparatele de bărbierit PowerTouch (PT9xx) şi AquaTouch (AT9xx).
Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.
Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.
5.0
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Nabuchodonozor
04/03/2021
Polska
Lepszej nie ma!
Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.
Avantaje
Precyzja
Dezavantaje
Nie ma. To jest ideał.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerTouch HQ9/50 głowice golące
krirys78
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerTouch HQ9/50 głowice golące
klucznik
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PowerTouch HQ9/50 głowice golące