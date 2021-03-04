ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis
  • Asigură un bărbierit precis

Producție oprită

PowerTouchcapete de bărbierit

HQ9/50

5
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Asigură un bărbierit precis
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit şi revino la o performanţă de 100 %.
Vezi toate beneficiile

Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

Asigură un bărbierit precis

  • Capete TripleTrack

  • Pentru PowerTouch (PT9xx)

  • Pentru AquaTouch (AT9xx)

  • Pentru HQ81xx, HQ82xx

Capete de schimb pentru aparatele de bărbierit PowerTouch

Capete de schimb pentru aparatele de bărbierit PowerTouch

Capetele de schimb HQ9 sunt compatibile cu aparatele de bărbierit PowerTouch (PT9xx) şi AquaTouch (AT9xx).

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.

Sistem Reflex Action

Sistem Reflex Action

Urmăreşte automat fiecare linie a feţei şi a gâtului.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

04/03/2021

Polska

Polska

Lepszej nie ma!

Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.

Avantaje

Precyzja

Dezavantaje

Nie ma. To jest ideał.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips