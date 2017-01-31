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  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
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  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
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  • Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial

Producție oprită

SmartTouch-XLAparat de ras electric

HQ9160

4.8
| (6) Recenzii | 83% recomandă acest produs
Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial
Pentru bărbaţii care nu acceptă decât ce este cel mai bun, SmartTouch-XL combină capetele de bărbierit Speed-XL cu sistemul unic de urmărire a conturului SmartTouch pentru bărbierit precis, cu mai puţine iritaţii.
Vezi toate beneficiile

Precizie perfectă, pentru a ajunge în locuri greu de accesat

Cel mai bun aparat de ras de la producătorul nr. 1 mondial

Sistemul de urmărire SmartTouch Contour, pentru un bărbierit rapid şi eficient

Sistemul de urmărire SmartTouch Contour, pentru un bărbierit rapid şi eficient

Menţine constant cele 3 capete de bărbierire în contact cu pielea ta, pentru o radere rapidă şi eficientă.

Capete de bărbierit Speed-XL pentru bărbierit rapid şi precis

Capete de bărbierit Speed-XL pentru bărbierit rapid şi precis

Cele trei lame de bărbierire oferă o suprafaţă de bărbierire cu 50 % mai mare pentru bărbierit mai rapid şi mai precis. *comparativ cu capetele de bărbierit rotative standard.

Sistemul Personal Comfort Control se adaptează tipului tău de piele

Sistemul Personal Comfort Control se adaptează tipului tău de piele

Sistemul Personal Comfort Control adaptează aparatul de ras la tipul tău de piele. Selectează setarea Normal pentru o bărbierire netedă, rapidă şi confortabilă. Selectează Sensitive pentru o bărbierire netedă cu un confort maxim al pielii.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.8

din 5

6

Recenzii

83%

recomandă acest produs

3
2
1

31/01/2017

Magyarország

Magyarország

Nagyon Jó

Most februárban 10 éve vettem, azóta használom, eredeti akkumulátor és kések. Kell ehez hozzátenni valami????

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9160 Elektromos borotva

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9160 Elektromos borotva

06/11/2017

Polska

Polska

Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka

To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

20/10/2017

Polska

Polska

Doskonała golarka

Same zalety. Mam ją 12 lat i goli bez zarzutu. Doskonała bateria służy 3 tygodnie po naładowaniu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

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