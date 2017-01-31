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Producție oprită
Menţine constant cele 3 capete de bărbierire în contact cu pielea ta, pentru o radere rapidă şi eficientă.
Cele trei lame de bărbierire oferă o suprafaţă de bărbierire cu 50 % mai mare pentru bărbierit mai rapid şi mai precis. *comparativ cu capetele de bărbierit rotative standard.
Sistemul Personal Comfort Control adaptează aparatul de ras la tipul tău de piele. Selectează setarea Normal pentru o bărbierire netedă, rapidă şi confortabilă. Selectează Sensitive pentru o bărbierire netedă cu un confort maxim al pielii.
4.8
din 5
6
Recenzii
83%
recomandă acest produs
Vampi
31/01/2017
Magyarország
Nagyon Jó
Most februárban 10 éve vettem, azóta használom, eredeti akkumulátor és kések. Kell ehez hozzátenni valami????
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9160 Elektromos borotva
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9160 Elektromos borotva
AdamMat
06/11/2017
Polska
Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka
To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Adammat1
20/10/2017
Polska
Doskonała golarka
Same zalety. Mam ją 12 lat i goli bez zarzutu. Doskonała bateria służy 3 tygodnie po naładowaniu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna