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  • Bărbierit ultra-eficient
  • Bărbierit ultra-eficient
  • Bărbierit ultra-eficient
  • Bărbierit ultra-eficient
  • Bărbierit ultra-eficient
  • Bărbierit ultra-eficient
  • Bărbierit ultra-eficient
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  • Bărbierit ultra-eficient
  • Bărbierit ultra-eficient
  • Bărbierit ultra-eficient
  • Bărbierit ultra-eficient
  • Bărbierit ultra-eficient
  • Bărbierit ultra-eficient

Producție oprită

SmartTouch-XLAparat de ras electric

HQ9070/16

3.9
| (11) Recenzii
Bărbierit ultra-eficient
Pentru cei care îşi doresc ce e mai bun, acest aparat de ras cu două capete SmartTouch-XL combină capetele de bărbierit Speed-XL cu sistemul unic de urmărire a conturului SmartTouch pentru bărbierit rapid, lin, precis, cu mai puţină iritare.
Vezi toate beneficiile

Precizie perfectă, pentru a ajunge în locuri greu de accesat

Bărbierit ultra-eficient

Tehnologia Super Lift & Cut

Tehnologia Super Lift & Cut

Sistemul cu două lame al acestui aparat de bărbierit electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.

Sistem de tăiere precis

Sistem de tăiere precis

Aparatul de ras are capete ultrasubţiri cu fante pentru firele de păr lungi şi orificii pentru bărbierirea chiar şi a celor mai scurte fire.

Capete plutitoare individuale

Pentru rezultate excepţionale, aliniază lamele ascuţite ale aparatului de bărbierit mai aproape de suprafaţa pielii.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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3.9

din 5

11

Recenzii

4
2

28/11/2022

Polska

Polska

O ulubionej golarce

Użytkuję tę maszynkę chyba od 15 lat a może i dłużej. Ani razu mnie nie zawiodła. Żadnego remontu. Żadnej wymiany akumulatora czy ostrzy. Cały czas goli precyzyjnie. Jest to typ HQ9070/A.

Avantaje

Trwałość. Dokładne golenie. Wygodna w podróżach czy np. w szpitalu.

Dezavantaje

Nie dostrzegam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna

17/11/2013

Polska

Polska

Polecam! Super golarka za ciekawą cenę:)

Golarka bardzo fajna i funkcjonalna, dokładnie goli. Dodatkowe plusy za wodoodporność:)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna

17/11/2013

Polska

Polska

spełnia swoją funkcję w pełni ok polecam wszystkim

bardzo dobry produkt polecam w pełni produkt dla wszystkich prosty w obsłludze

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna

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