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Producție oprită
HQ9070/16
Sistemul cu două lame al acestui aparat de bărbierit electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii.
Aparatul de ras are capete ultrasubţiri cu fante pentru firele de păr lungi şi orificii pentru bărbierirea chiar şi a celor mai scurte fire.
Pentru rezultate excepţionale, aliniază lamele ascuţite ale aparatului de bărbierit mai aproape de suprafaţa pielii.
3.9
din 5
11
Recenzii
Ryszard 1
28/11/2022
Polska
O ulubionej golarce
Użytkuję tę maszynkę chyba od 15 lat a może i dłużej. Ani razu mnie nie zawiodła. Żadnego remontu. Żadnej wymiany akumulatora czy ostrzy. Cały czas goli precyzyjnie. Jest to typ HQ9070/A.
Avantaje
Trwałość. Dokładne golenie. Wygodna w podróżach czy np. w szpitalu.
Dezavantaje
Nie dostrzegam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna
kunka132
17/11/2013
Polska
Polecam! Super golarka za ciekawą cenę:)
Golarka bardzo fajna i funkcjonalna, dokładnie goli. Dodatkowe plusy za wodoodporność:)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna
jacek1919
17/11/2013
Polska
spełnia swoją funkcję w pełni ok polecam wszystkim
bardzo dobry produkt polecam w pełni produkt dla wszystkich prosty w obsłludze
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SmartTouch-XL HQ9070/16 Golarka elektryczna