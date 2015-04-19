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Producție oprită

capete de bărbierit

HQ8/50

4.4
| (7) Recenzii | 86% recomandă acest produs
Asigură un bărbierit precis
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele de bărbierire şi obţine din nou performanţă de 100%.
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Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

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Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.

Sistem de tăiere precis

Sistem de tăiere precis

Aparatul de ras Philips are capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi orificii pentru bărbierirea celor mai scurte fire.

Capete de bărbierit confortabile

Capete de bărbierit confortabile

Profilul adaptat pielii al acestor capete de radere de la Philips oferă un contact delicat cu pielea pentru un bărbierit confortabil.

Specificaţii tehnice

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4.4

din 5

7

Recenzii

86%

recomandă acest produs

2
1

19/04/2015

România

România

Excelent

Il am din 2009 si il folosesc si in prezent cu aceeasi eficienta, avand in vedere ca ma barbieresc zilnic...il recomand 100%

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ8/50 capete de bărbierit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ8/50 capete de bărbierit

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.

Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ8/50 körkések

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ8/50 körkések

06/03/2017

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Zadowolony jestem z produktu

Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ8/40 głowice golące

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HQ8/40 głowice golące

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