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Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.
Aparatul de ras Philips are capete ultrasubţiri cu fante pentru părul lung şi orificii pentru bărbierirea celor mai scurte fire.
Profilul adaptat pielii al acestor capete de radere de la Philips oferă un contact delicat cu pielea pentru un bărbierit confortabil.
4.4
din 5
7
Recenzii
86%
recomandă acest produs
Gabry2u
19/04/2015
România
Excelent
Il am din 2009 si il folosesc si in prezent cu aceeasi eficienta, avand in vedere ca ma barbieresc zilnic...il recomand 100%
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ8/50 capete de bărbierit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ8/50 capete de bărbierit
Rasenko
20/01/2019
Magyarország
Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.
Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ8/50 körkések
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ8/50 körkések
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Cumpărător verificat
Zadowolony jestem z produktu
Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ8/40 głowice golące
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HQ8/40 głowice golące