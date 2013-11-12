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Reîncărcabilă
Menţine constant cele 3 capete de bărbierire în contact cu pielea ta, pentru o radere rapidă şi eficientă.
Învelişul anti-bacterian din interiorul unităţii de bărbierit asigură curăţarea aparatului prin clătire în câteva secunde.
Aparatul de ras are capete ultrasubţiri cu fante pentru firele de păr lungi şi orificii pentru bărbierirea chiar şi a celor mai scurte fire.
4.4
din 5
11
Recenzii
91%
recomandă acest produs
mareksz
12/11/2013
Polska
Doskonały w każdym calu.
Produkt ten spełnił moje oczekiwania. Polecam naprawdę warto.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
radres
09/11/2013
Polska
Dobry produkt
Bardzo dobry i ładny produkt. Jestem bardzo zadowolony
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Tomasz22
07/11/2013
Polska
super
Używam już 3 maszynkę i jestem zadowolony, długi czas pracy, maszynka super polecam innym użytkownikom, mały minus trochę drogie ostrza
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver