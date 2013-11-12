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  • Rapid. Precis. Eficient.
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  • Rapid. Precis. Eficient.
  • Rapid. Precis. Eficient.
  • Rapid. Precis. Eficient.
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Producție oprită

Shaver series 3000Aparat de ras electric

HQ8250/17

4.4
| (11) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Rapid. Precis. Eficient.
Cele trei lame ale capetelor de bărbierire Speed-XL oferă o suprafaţă de bărbierire cu 50% mai mare pentru un bărbierit mai rapid şi mai fin
Vezi toate beneficiile

Rapid. Precis. Eficient.

  • Reîncărcabilă

Sistemul de urmărire SmartTouch Contour, pentru un bărbierit rapid şi eficient

Sistemul de urmărire SmartTouch Contour, pentru un bărbierit rapid şi eficient

Menţine constant cele 3 capete de bărbierire în contact cu pielea ta, pentru o radere rapidă şi eficientă.

Clătire rapidă cu înveliş interior anti-bacterian

Clătire rapidă cu înveliş interior anti-bacterian

Învelişul anti-bacterian din interiorul unităţii de bărbierit asigură curăţarea aparatului prin clătire în câteva secunde.

Sistem de tăiere precis

Sistem de tăiere precis

Aparatul de ras are capete ultrasubţiri cu fante pentru firele de păr lungi şi orificii pentru bărbierirea chiar şi a celor mai scurte fire.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.4

din 5

11

Recenzii

91%

recomandă acest produs

3
2

12/11/2013

Polska

Polska

Doskonały w każdym calu.

Produkt ten spełnił moje oczekiwania. Polecam naprawdę warto.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

09/11/2013

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo dobry i ładny produkt. Jestem bardzo zadowolony

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

07/11/2013

Polska

Polska

super

Używam już 3 maszynkę i jestem zadowolony, długi czas pracy, maszynka super polecam innym użytkownikom, mały minus trochę drogie ostrza

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

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